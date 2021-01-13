8
1
0
0
0
0
0
0

Kefaret ne demek? Kefaret kelime anlamı ne? Kefaret nedir?

FOX TV'de Kefaret adlı dizi yayınlanmaya başladı. Dizinin izleyicileri kefaret kelimesinin anlamını araştırmaktadır. Peki ama kefaret ne anlama geliyor?

Kefaret ne demek? Kefaret kelime anlamı ne? Kefaret nedir?
13 Ocak 2021 Çarşamba 13:37

Kefaret kelimesinin anlamı FOX TV'de yayınlanan dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. İşte Kefaret kelimesinin anlamı

Kefaret nedir, ne demek?

Kefaret sözcüğü TDK'ya göre dini bir bilgi olarak; "Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç" şeklinde açılandı. Başka bir anlamında ise "Diyet" olarak ifade edildi.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kefaret #Kefaret ne demek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber