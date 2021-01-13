Kefaret ne demek? Kefaret kelime anlamı ne? Kefaret nedir?

FOX TV'de Kefaret adlı dizi yayınlanmaya başladı. Dizinin izleyicileri kefaret kelimesinin anlamını araştırmaktadır. Peki ama kefaret ne anlama geliyor?

Kefaret kelimesinin anlamı FOX TV'de yayınlanan dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. İşte Kefaret kelimesinin anlamı



Kefaret nedir, ne demek?



Kefaret sözcüğü TDK'ya göre dini bir bilgi olarak; "Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç" şeklinde açılandı. Başka bir anlamında ise "Diyet" olarak ifade edildi.

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