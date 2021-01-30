Kediye tekme attı sosyal medya ayaklandı

Yemek isteyen kediyi kandırarak tekme atan kişinin videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kendisinden yemek isteyen kediyi kandırarak vicdansızca tekme atan kişinin videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken kişinin bulunması için sosyal medyadan suç duyurusunda bulunuldu.
Cani adamın acımadan kediyi tekmelemesinin ardından videoyu çeken kişilerden gelen gülme sesleri de insanlığın ne duruma geldiğini gözler önüne serdi.
Kediye Tekme Atan Şahsa İdari Para Cezası Uygulanacak
Kediye tekme atması güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, vatandaşlardan büyük tepki aldı. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve şahsa idari para cezası uygulanacağı belirtildi.