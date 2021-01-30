Kediye tekme attı sosyal medya ayaklandı

Kütahya'da, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan 75 yaşındaki Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Bin 200 lira kapora alan yaşlı adamı dağ başına terk ederek verdikleri senedi geri alan şüpheliler, 35 bin 500 lira yerine 800 TL göndermekle yetindi.