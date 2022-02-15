KDV'nin 1'e çekilmesinin ardından market fiyataları NEDEN DÜŞMEDİ?

KDV indirimi sonrası gözler bu kez market ve gıda fiyatlarına çevrildi. Bir süredir fahiş fiyat uygulamasından şikayetçi olan vatandaşlar şimdi ise satıcıların indirim yapması bekleniyor. Bu noktada KDV indirimi sonrası marketlerin etiketlerinin değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Hal böyleyken vatandaşlar "Market ve gıda fiyatları düştü mü, KDV indirimi sonrası raflardaki son durum ne?" soruları yanıt arıyor. İşte KDV indirimi sonrası market raflarında son durum...

Peynir

Zeytin

Yumurta

Çay

Et

Süt

Pirinç

Sebze ve meyveler

Bakliyat ürünleri

Protein ve yağ gibi besinler

KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürüyoruz. Et, balık, çay kahve, peynir, kahve, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

Değerli iş insanları, enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, ürünlerde anında yüzde 7'lik düşüş demektir. Gıda ürünlerinde pazartesi günü yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü vatandaşlarımıza doğrudan yansıtacak bir hamle bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır.

Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz.

Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz.

Tarafımıza ulaşan haberler marketlerin cuma günü zam yaptığı ve gelen kdv indirimini indirim yapmış gibi gösterip aynı fiyatlara sattığı tespit edilidi.

Son dönemde gıdada yaşanan hayat pahalılığı, vatandaşın belini bükmüş durumda. Şikayet bir hayli artınca hükümetten yeni bir hamle geldi. Gıda ürünlerinde KDV, yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM

Bu hamlenin gıda fiyatlarına yüzde 7 indirim olarak yansıması gerekirken pek de beklenen gibi olmadı. Çoğu zincir market kararın yürürlüğe girmesinden önce fiyatları artırdı, KDV indirimiyle birlikte daha sonra fiyatları aşağıya çekti. Ancak son fiyatlar KDV düzenlemesinin öncesine göre daha yüksek durumda

İNDİRİM ADI ALTINDA BİNDİRİM

Örneğin 30'lu yumurtayı düzenleme öncesi 38,90'dan satan zincir marketler, KDV indiriminin yürürlüğe girmesinden hemen önce fiyatı 45,90'a çekti. Daha sonra KDV indirimiyle fiyatı 42,95'e çekti. Aslında indirim yapmış gibi görünen marketler aslında bindirim yapmış oldu.

"FİYATLARIN DÜŞMEDİĞİNİ ÜZÜLEREK GÖRDÜM"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, marketlerin indirim oyunuyla ilgili bir video paylaştı. Ünlü bir zincir markete giden Sarıgül, bir hafta öncesine göre fiyatlarda indirim olmadığını söyledi. Sarıgül, "1 hafta önce buradaydım. Fiyatlara baktım, inceledim. Sonra sayın bakan 'KDV'yi düşürdüm, fiyatlar düşecek' dedi. Şimdi aynı yerdeyim aynı noktadayım. Sayın bakan, fiyatlar burada. Fiyatların düşmediğini bir kez daha üzülerek gördüm. Esnaflarımız perişan, lütfen elektrik faturalarındaki fiyatları da düşürün" dedi.