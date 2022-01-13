Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev ismi her yerden kaldırılıyor

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkede bıraktığı izler tek tek siliniyor.

Kazakistan'ta akaryakıt zamlarının ardından sosyoekonomik durumun kötüleşmesiyle başlayan protestolar şiddetini artırmış, göstericiler polisle çatışmış, 164 kişi hayatını kaybetmişti.

Tarihi bir süreç geçiren Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya'dan yardım istemesi üzerine ülkeye Rus birlikleri gönderilerek olaylar bastırıldı.

NAZARBAYEV'E AİT HER ŞEY KALDIRILIYOR

Hayatın normale döndüğü Kazakistan'da olaylar sırasında görevi bırakıp kaçan, 30 yılı aşkındır ülkeye hizmet eden eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in izleri tek tek silinmeye başladı.

TOKAYEV: DERİN BİR REFORM SÜRECİ BAŞLIYOR

Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün düzenlediği toplantıda Nazarbayev'e sert sözlerle eleştirerek "Onun şahsi katkılarıyla oluşturulan oligarşik yapı Kazakistan’ı sömürdü. Ülkemizin gelirleri artmasına rağmen halk refahtan payına alamadı. Yeni yıldan bu yana yaşadığımız çalkantılar ve büyük değişimin ardından Kazakistan’da yeni, derin bir reform süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.

DUVARDA İSMİNİN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda çekilen fotoğrafta Nazarbayev'in adının duvardan kaybolduğu fark edildi.

SOKAKLARDAN VE BANKADAN DA İSMİ SİLİNDİ

Öte yandan, sokaklardan hatta Nur Bankası'nın tabelasından "Nur" isminin bile kaldırıldığı görüldü.