Kaza yapan CHP’li belediye başkanı 3,72 promil alkollü çıktı

CHP'li Gürsel Tekin'in "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışına İYİ Parti'den gelen tepkilerin ardından bir sert açıklama da parti içinden geldi. CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan "Ne demek bu? HDP terörle ilişkisini kesti de bizim haberimiz mi yok?" şeklinde tepki gösterdi. Özcan Gürsel Tekin'le ilgili partisinin gerekeni yapması çağrısında bulundu.