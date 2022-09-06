2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0

Kaza yapan CHP’li belediye başkanı 3,72 promil alkollü çıktı

Belediyeye ait araçla kaza yapan Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'ın, incelemeler sonucunda 3,72 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza yapan CHP’li belediye başkanı 3,72 promil alkollü çıktı
Kamusaati
Kamusaati
06 Eylül 2022 Salı 21:42

Kırklareli'nin İnece beldesinin Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait araçla kaza yaptı.

Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye; 112 sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü çıktı

CHP'li Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, kaza sonrası olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen Şahabettin Vardar'ın, yapılan incelemeler sonucunda 3,72 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Taburcu edildi

Sabah'ta yer alan habere göre; kazadan hafif yaralı olarak kurtulan CHP'li Vardar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Memur 'eğitim' için tayin isteyebilir mi?
Memur 'eğitim' için tayin isteyebilir mi?
0
7 Eylül Çarşamba Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Eylül ayı burç yorumları
7 Eylül Çarşamba Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Eylül ayı burç yorumları
0
7 Eylül Çarşamba Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU
7 Eylül Çarşamba Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.