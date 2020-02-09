Kaza Haberi Daha Adres Nevşehir Ağır Yaralılar Var

Nevşehir'de akşam saatlerinde yolcu otobüsünün buzlanma ve don nedeni ile devrildiği Öğrenildi

Otebüs Diyarbakıra ait yolcuları taşıdığı ögrenildi

otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır istikametinden Yalova'ya yolculuk eden Nesih Akdağ yönetimindeki 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Kayseri-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü cıvarında devrildi.

Kaza esnasında , otobüste bulunan 43 kişiden 22'si hafif şekilde yara aldı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.tedavi altına alındı

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©