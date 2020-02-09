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Kaza Haberi Daha! Adres Nevşehir Ağır Yaralılar Var

Kaza Haberi Daha Adres! Nevşehir Ağır Yaralılar Var

Kaza Haberi Daha! Adres Nevşehir Ağır Yaralılar Var
09 Şubat 2020 Pazar 00:55

Kaza Haberi Daha Adres Nevşehir Ağır Yaralılar Var

Nevşehir'de akşam saatlerinde  yolcu otobüsünün buzlanma ve don nedeni ile devrildiği Öğrenildi

Otebüs Diyarbakıra ait yolcuları taşıdığı ögrenildi

otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır istikametinden Yalova'ya yolculuk eden Nesih Akdağ yönetimindeki 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Kayseri-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü cıvarında devrildi.

Kaza esnasında , otobüste bulunan 43 kişiden 22'si hafif şekilde yara aldı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.tedavi altına alındı

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Kaza Haberi Daha Adres Nevşehir Ağır Yaralılar Var
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