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Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti! İşte o sonuç 15 mart 2020

Kayserispor-Yeni malatyaspor maç sonucu,

Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti! İşte o sonuç 15 mart 2020
15 Mart 2020 Pazar 15:18

Kayseri Kadir Has stadyumunda oynanan müthiş maçta Kayserispor uzun zamandan sonra kazanmayı bildi..Maçın 22. dakikasında ve 42. dakikasında gol bulmayı başaran Kayserispor, Yeni malatyasporu' 2-1 mağlüp etmeyi başardı.

KAYSERİSPOR: 2 --   YENİ MALATYASPOR: 1

Seyircisiz oynanan maçın sonunda Kayserispor kazanmayı başardı, ve lig de tutunmak için ciddi bir 3 puan aldı.Bu puanla beraber puanını 22 ye çıkaran Kayserispor,aldığı puanla Kayserisporluları sevindirdi.

Maça 5 dakika uzatma eklendi.Maçın son dakikalarında Yeni Malatyaspor öyle bir pozisyon kaçırdı ki, Kayserisporluların yüreği ağzına geldi..Ayrıca Kayserispor da yine uzatma dakikalarında çok ciddi gol pozisyonları kaçırdı

Kayserispor aldığı puanla çok kritik bir 3 puan almayı başardı

kamusaati.com

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