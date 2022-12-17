Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

Kayserispor'un seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan eski imam Ali Çamlı, kulübün yeni başkanı oldu. Çamlı daha önce Kayserispor'da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.

Süper Lig ekibi Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı dönemi sona erdi.

Kayserispor'un seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan Hunat Camii eski imamı Ali Çamlı, Kayserispor'un yeni başkanı oldu.

Çamlı daha önce de Kayserispor'da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.

Eski imam Ali Çamlı yeni başkan oldu

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi"nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda Kayserispor'un 795 milyon TL borcu olduğu açıklandı.

Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu isimleri tek tek okundu. Yönetim kurulu listesinde dikkat çeken isimlere rastlanmadı.

Berna Gözbaşı: Yapabileceğim çok bir şey kalmadı

Daha önce Kayserispor'da asbaşkanlık da yapan Ali Çamlı, Süper Lig ekibinin yeni başkanı oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yatığı açıklamada, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı." sözlerini kullanmış ve ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.