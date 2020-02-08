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Kayseri'nin Develi ilçesine otobüs devrildi 40'ın üzerinde yaralı var

Kayseri develi tur otobüsü kazası,Hasan Tuna yönetimindeki otobüs devrildi develi

Kayseri'nin Develi ilçesine otobüs devrildi 40'ın üzerinde yaralı var
08 Şubat 2020 Cumartesi 17:56

Kayseri'nin Develi ilçesinde,bir otobüs Aşırı buzlanmadan kaynaklı kayarak devrildi,Onlarca yolcuyu taşıyan otobüsde en az 40 kişi yaralandı.

Yararılarının durumları iyi olduğu bildiriliyor..Adana'dan Erciyes dağı için kayak turizmine gelen otobüs Ayvazhacı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkıp devrildi.

TOPLAMDA 43 YARALI VAR 2'SİNİN DURUMU MALESEF AĞIR

Develi kaymakamı Sn. Mehmet Cabbar kazanın hemen ardından jandarmanın ve sağlık görevlilerinin olaya intikal ettiğini söyledi.Yaralıların durumları genelde iyi ancak 2 yaralının durumu ağır ve Kayseri'ye sevk edildiklerini söyledi.2 yaralı kişininde şuanda yoğun bakımda olduğunu öğrendik.

Hasan Tuna (29) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı otobüs Develi'de buzlanmadan kaynaklı devrildi.

Ayrıntılar geldikçe kamusaati.com olarak haberleri paylaşacağız


Kaynak: Kamu Saati Özel
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