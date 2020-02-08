Kayseri/Melikgazi'de 3+1 daire icradan satılıktır

Kayseride icradan satılık daireler,kayseri icradan satılık ihalelere nasıl girilir
Anadolunun merkezinde bulunan ve sırtını Erciyes'e dayamış,ticaret kenti Kayseri..Her şehrimizde olduğu gibi Kayseri ilimizde de sık sık icradan araba,eşya ve daireler satışa çıkabiliyor.Özellikle icradan satılık daireler için, icra dairelerine başvuru yapan vatandaşlarımız,uygun fiyata ev alacak olmanın heyecanını yaşıyor..
Peki Kayseri'de icradan satılık ihalelere nasıl girilir,icra dairesine nasıl başvurulur?
Duyurusu yapılan ve iştirak edilmek istenilen satış ihalelerine esatis.uyap.gov.tr üzerinden elektronik teklif vererek ya da ilanda belirtilen tarihte satış yerinde hazır bulunularak katılmak da mümkündür.
İhaleye teklif verilebilmesi için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı Kanunun 126 ncı maddesi ile belirlenmiş ve Elektronik Teklif Sistem sayfasında gösterilen yasal teminatın ihale katılımcısı tarafından, satışı yapan birime ait TL cinsinden açılan banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
İŞTE KAYSERİ DE İCRADAN SATILIK VE İHALESİ YAPILACAK DAİRE 1 :
|BİK İlan No
|:
|ILN01084105
|Şehir
|:
|Kayseri / Melikgazi
|Semt-Mahalle
|:
|YEŞİLYURT MAH. / GESİ
|Oda Sayısı
|:
|3+1
|m²
|:
|128
|Banyo Sayısı
|:
|1
|Bulunduğu Kat
|:
|2
|Binadaki Kat Sayısı
|:
YENİ İLAN 2
Kayseri Kocasinan'da 3+1 daire icradan satılıktır
|BİK İlan No
|:
|ILN01074182
|Şehir
|:
|Kayseri / Kocasinan
|Oda Sayısı
|:
|3+1
|m²
|:
|134
|Bulunduğu Kat
|:
|2
|Binadaki Kat Sayısı
|:
|7
|Isıtma
|:
|Doğalgaz (Kombi)
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