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Kayseri/Melikgazi'de 3+1 daire icradan satılıktır

Kayseride icradan satılık daireler,kayseri icradan satılık ihalelere nasıl girilir

Kayseri/Melikgazi'de 3+1 daire icradan satılıktır
08 Şubat 2020 Cumartesi 23:14

Anadolunun merkezinde bulunan ve sırtını Erciyes'e dayamış,ticaret kenti Kayseri..Her şehrimizde olduğu gibi Kayseri ilimizde de sık sık icradan araba,eşya ve daireler satışa çıkabiliyor.Özellikle icradan satılık daireler için, icra dairelerine başvuru yapan vatandaşlarımız,uygun fiyata ev alacak olmanın heyecanını yaşıyor..

Peki Kayseri'de icradan satılık ihalelere nasıl girilir,icra dairesine nasıl başvurulur?

Kayseri'De icradan satılık ihaleleri nerede yapılıyor? İCRA SATIŞ İHALELERİNE NASIL KATILIRIM? T.C. vatandaşı olan, 18 yaşını bitirmiş ve icra satış ilanlarında belirtilen belgeleri zamanında teslim eden herkes icra satış ihalelerine katılabilir.
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Melikgazi Belediyesi) - Plevne Mahallesi, Gayret Sokak, Ayhanlar Plaza; Zemin Kat; No:8/A (Kayseri Adliyesi Baro Çıkışı Karşısı) MERKEZ / KAYSERİ

Duyurusu yapılan ve iştirak edilmek istenilen satış ihalelerine esatis.uyap.gov.tr üzerinden elektronik teklif vererek ya da ilanda belirtilen tarihte satış yerinde hazır bulunularak katılmak da mümkündür.

İhaleye teklif verilebilmesi için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı Kanunun 126 ncı maddesi ile belirlenmiş ve Elektronik Teklif Sistem  sayfasında gösterilen yasal teminatın ihale katılımcısı tarafından, satışı yapan birime ait TL cinsinden açılan banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

İŞTE KAYSERİ DE İCRADAN SATILIK VE İHALESİ YAPILACAK DAİRE 1 :

Dosya No
:
2019/6527 Esas
Muhammen Bedeli
:
230.000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.12.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
28.01.2020 11:00
BİK İlan No : ILN01084105
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Semt-Mahalle : YEŞİLYURT MAH. / GESİ
Oda Sayısı : 3+1
: 128
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı :

 YENİ İLAN 2

Kayseri Kocasinan'da 3+1 daire icradan satılıktır

Dosya No
:
2016/211 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
300.000 TL
Birinci Satış Günü
:
03.02.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
02.03.2020 14:00

BİK İlan No : ILN01074182
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Oda Sayısı : 3+1
: 134
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 7
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)

kamusaati.com sitemizi takip ederek en yeni ve güncel icradan satılık dairelerden haberiniz olur,bu sayede bütçenize uygun fiyatla ev alabilirsiniz ve ihalelere katılabilirsiniz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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