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Kayseride vahşet: Eşini ve kızını öldürdü!

Kayseri Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesindeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede Eşini ve kızını öldürdü!

Kayseride vahşet: Eşini ve kızını öldürdü!
12 Aralık 2021 Pazar 17:08

Olay, saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesindeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Kaya Doğan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Hörmet Kaya ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kaya Doğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ile üvey kızı Yasemin Nur Soyakı boğazından bıçakladı.

Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Doğan, evden ayrılıp, Erkilet Bulvarına çıkarak, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bunun üzerine Doğanın bulunduğu bölgeye ve eve ekipler sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Hörmet Doğan ile ilk evliliğinden olan kızı Yasemin Nurun yaşamını yitirdiğini belirledi.

 

Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızının cansız bedenleri, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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