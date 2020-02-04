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Kayseri'de okullar tatil mi,Pınarbaşı'nda yarın okullar tatil mi 5 şubat 2020 çarşamba

Kayseri Pınarbaşında okullar yarın tatilmi, Kayseri de okulların tatil olduğu ilçeler,5 şubat pınarbaşı okullar tatil mi

Kayseri'de okullar tatil mi,Pınarbaşı'nda yarın okullar tatil mi 5 şubat 2020 çarşamba
04 Şubat 2020 Salı 12:19

Yoğun kar yaşığı kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı..Buna paralel olarak Kayseri'de ve ilçelerinde kar yağışı devam ediyor.Kayseri'nin en doğusunda bulunan ilçe Pınarbaşı ilçesinde 4 şubat salı yani bugün okullar ilçe merkezinde ve tüm köylerinde tatil edildi.

Peki 5 şubat çarşamba yani yarın Pınarbaşı ilçesinde okullar tatil mi?

Bugün itibari ile okulların tatil olduğu Pınarbaşında yarın için okullar tatil mi sorusuna herhangi bir resmi yanıt gelmedi.Ancak Pınarbaşında bugün de kar yağışı devam ediyor.Bugün yağan kar yarın eriyecek gibi durmuyor.Muhtemelen yarında okullar tatil edilir.Resmi açıklama gelir gelmez kamusaati.com sitemizden ilan edilecektir.

Pınarbaşında hafta sonuna kadar okullar tatil olur mu?

Salı günü okulların tatil olması ile birlikte birçok öğrenci bunu arıyor.Hava durumu tahminlerine bakacak olursak evet tatil olabilir.Çünkü Pınarbaşı ilçemizde sadece 5 şubat çarşamba günü yağış gözükmüyor.

4 Şubat salı: KAR YAĞIŞLI

5 Şubat ÇARŞAMBA: ÇOK BULUTLU

6 Şubat PERŞEMBE: KAR YAĞIŞLI

7 Şubat CUMA: KAR YAĞIŞLI

Kayseri'de okullar tatil mi?

Hayır,Pınarbaşı ilçemiz hariç,Kayseri'nin hiçbir bölge ya da ilçesinde okullar tatil değil.Bugün 4 şubat 2020 salı.Şuana kadar kadar başka bir ilçede yoğun kar yağışı nedeni ile okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yok.

Zaten bazı ilçeler haricinde,Kayseri'de şuanda ciddi bir yağış yoktur

www.kamusaati.com

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