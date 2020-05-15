Kayseri'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mı, maskesiz sokağa çıkmanın cezası

Kayseri de maskesiz dolaşmak yasaklandı mı, KAYSERİ MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI

Dünyayı sarsan corona virüsü vakası öyle görünüyor ki,aşı ya da kesin tedavisi bulunana dek, gündem olmaya devam edecek.

Virüsün yayılımını engellemek amacı ile alınan tedbirler,vatandaşları her ne kadar rahatsız etmeye de başlasa, yapacak hiçbir şey yok sağlığımız için kurallara harfiyen uymalıyız.

KAYSERİ'DE MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAK YASAKLANDI!

Korona virüsü nedeni ile ilimizde ciddi bir mücadele veriliyor.Hatırlarsanız tüm 10 ilimizde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti.Bugün de yeni genelgeye göre Kayseri ilimizde de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

NEDEN KAYSERİ?

Türkiye'nin büyükşehiri statüsünde olan Kayseri ilimizde corona virüsüne karşı ciddi bir mücadele veriliyor.Ancak bazı illerimizde vaka sayılarının düşmesi ya da sıfıra inmesi malesef henüz ilimizde yaşanmadı.Alınan bu tedbirle corona virüsü ile tam kapasite mücadele edileceği öngörülüyor.

Ayrıca Kayseri ilimizde sanayi bölgelerindeki rahatlık bu kararı da beraberinde getirdi.

Kayserinin tüm ilçelerinde mi maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Evet.Kayseri' merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerinde bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasak.

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası nedir

Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar dışarı çıktıklarında maske takmak zorunda olacak. Maske takmayanlar, tespit edildikleri yerde ilgili yasa gereğince idari para cezasına çarptırılacak.

Hangi illerimizde maskesiz sokağa çıkmak yasak?