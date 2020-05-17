Kayseri'de maskesiz sokağa çıkmak yasağına rağmen dışarı çıkan aileye toplu ceza kesildi!

Kayseri'de sokağa çıkma yasağına uymayan ailenin başına bakın neler geldi..

Bütün Dünya'da mücalesi sürdürülen koronavirüs nedeni ile ülkemizde alarmda.Özellikle haftasonları sokağa çıkma yasağı gibi ciddi önlemler alan hükümetimiz,yasağı delenlere de ciddi idari para cezaları kesiyor..17 Mayıs 2020 pazar yani bugün sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, bir aileye yasağı deldi.Ancak o kadar ciddi bir para cezası aldılar ki..

İlimizde bir genç babası ve annesinin de içinde olduğu otomobili kullanırken polise yakalandı.

Polis ekiplerinin çevirmesine yakalanan ailede aracı erkek çocukları kullanıyordu.14 Yaşındaki genç A.K.'ın 14 yaşında olduğu öğrenildi.Araç da A.K'ın yanı sıra annesi ve babasıda vardı.Bağ evlerine gittiklerini söyleyen aile polisi ikna edemedi ve polis gereken işlemi yaptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişinin ise A.K.’nin babası Suat K. (80) ve annesi Fatma K. (48) olduğu belirlendi.

AİLEYE TOPLAMDA 12 BİN TL CEZA KESİLMEK ZORUNDA KALINILDI!

Talas ilçesinde yaşanan olayda 38 UP XXX plakadaki araçta bulunan herkese ceza yazıldı.Ceza miktarı 12 bin TL oldu.Bu Kayseri ilimizde sokağa çıkma yasakları nedeni ile bir defa da yazılan en büyük ceza oldu.

Malesef devletin koyduğu yasaklara uymak zorunda olduğumuzu bir daha görmüş olduk.Lütfen yasaklara uyunuz acil bir durumda emniyet güçlerini arayınız onlar zaten size gerekli yardımları yapıyor.Zira yasaklara uymadığımızda bir asgari ücret alan arkadaşımızın 6 ay çalışmasına bedel bir ceza almış oluyorsunuz..!