Kayseri'de korona virisünden kaç kişi öldü? Kayseri de corona virüsü vaka sayısı 7 nisan 2020

KAYSERİDE korona vaka sayısı kaç oldu, Kayseri'de corona virüsünden ölen var mı nisan 2020

Tüm dünyayı şoke eden Corona virüsü yani covid-19 salgını ile alakalı gelişmeler hız kesmeden devam ediyor..Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin hem sosyal,sağlık sistemi hem de ekonomik olarak büyük bir imtihandan geçtiğinin farkındayız..

RESMİ AÇIKLAMALARA GÖRE KAYSERİ'DE 4 ÖLÜM VAR!

Sağlık bakanlığının resmi açıklamasına göre,

Kayseri'de korona virüsü sebebi ile tespit edilen ölüm sayısı: 4

Kayseri de corona virüsü vaka sayısı 7 nisan 2020 : 150 (pozitif çıkan hasta sayısı)

Kayseri'De corona virüsünden şüpheli olarak gözetim altında tutulan hasta sayısı: 300

Yoğun bakımda yatan hastalarında olduğu bildirildi,ancak net bir rakam verilmedi!Ayrıca testi pozitif çıkan hastalar hakkında yaş,cinsiyet vb bilgileri de verilmedi.Öte yandan yaşanan 4 ölüm içinde herhangi bir yaş , cinsiyet,kronik hastalığı var mı yok mu bir bilgi verilmedi.

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİNDE 200 HASTA TEDAVİ ALTINDA!

Kayseri'ye kazandırılan son derece teknolojik imkanlara sahip Kayseri Şehir Hastanesi'nde tam 200 hasta tedavi görüyor.Bunların arasında hem testleri pozitif çıkan hem de şüpheli hastaların karantinası ve tedavisi sürdülüyor.

Ayrıca Erciyes Üniversitesi tıp fakültesinde ise 100 hastanın tedavi edildiği öğrenildi.

Kayseri'de 2 Doktor Olmak Üzere 8 Sağlıkçının corona virüsü testi pozitif çıktı!

Bu zor günlerde belkide en büyük risk grubunda olan sağlık çalışanlarımızı tekrar alkışlamanızı öneririm.Çünkü sadece Kayseri'de hastalıkla ölümüne savaş veren sağlıkçılarımızdan 2 si doktor olmak üzere 8 sağlıkcımızın testleri malesef pozitif çıktı.Lütfen bu zor günlerde sağlıkçılarımıza destek olalım,unutmayalım Onlar Bizim İçin Şuanda Evlerine Bile Gitmiyor!

KAYSERİDEKİ VAKALAR SAKLANIYOR ÖLÜM SAYISI YÜKSEK YALANLARI!

Halkı paniğe ve endişeye sevk etmek için sosyal medyada asılsız,kaynağı belli olmayan ölüm rakamları paylaşılıyor.Lütfen bunlara itibar etmeyiniz.Kayserideki vaka ve ölüm sayıları net ve yukarıda yazılı.Ki siz devletinize itimat etmiyorsanız çevrenizden bir sorgulayın,en yakınınızdan başlayın,var mı çevrenizde corona testi pozitif çıkmış biri,varmı yaşadığınız mahallede coronadan dolayı ölmüş biri? Bunu anlamanın en kolay yolu bu!

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