Kayseri'de kaç kişi karantina altında 2020

Kayseri de karantinaya alınan kişi sayısı, KAYSERİ CORONA VİRÜSÜ POZİTİF VAKA SAYISI

Ülkemizin çok zor bir süreçten geçtiği bu günlerde Kayseri ilimizden de bir haber geldi.Dünyayı sarsan corona virüsü yani covid-19 ile savaşı kazanmamıza belki az kaldı..Ancak vatandaşlarımız lütfen önlemlerini almaya devam etsin çünkü bilim insanları uyarıyor, her şeye eskisi gibi dikkat edeceğiz çünkü ikinci bir dalga ile karşılaşmamız mümkün..

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli Kayseri'de karantinaya alınan vatandaş sayımızı açıkladı

Sağlık Müdürü, gece 04:00’te Filyasyon Ekibi ile bu fotoğrafı paylaştı, “Toplu iftarlar ve ev gezmeleri işimizi zorlaştırıyor.” dedi.

Ayrıca Sağlık müdürümüz Kayseri'de 8 bin vatandaşımızın karantina da olduğunu iletti!





8 bin vatandaşımız karantina da !

Kayseri’de kontrol altına alınmaya çalışılan Coronavirüs salgınında temaslı kişileri belirleyerek karantina altına alan filyasyon ekibiyle sabah 04:00’te poz veren İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri kamuoyuna “ toplu iftarlar ve ev gezmeleri işimizi zorlaştırıyor .” dedi.

8 Bin vatandaşımızın ise takibi yakından sağlanıyor.Türkiye'de de genel durumun iyiye gitmesi,her geçen gün umudumuzu biraz daha artırıyor.Ancak kamusaati.com olarak halkımızı bir kez daha uyarıyoruz.Salgının iyiye gitmesi elbette çok iyi bir durum.Ancak ülkemizde tek bir vaka kalana kadar önlemlerimizi sürdürmeliyiz.

Ki unutmayınız dünyada yüzbinlerce ölüme sebeb olan covid-19 Çinde sadece 1 kişiden başlayıp yayıldı!





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