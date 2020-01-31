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Kayseri'de haftasonu hava durumu nasıl olacak,kar yağacak mı 2020

Kayseri güncel hava durumu tahmini, kayseri de haftasonu kar yağacak mı 1 şubat cumartesi

Kayseri'de haftasonu hava durumu nasıl olacak,kar yağacak mı 2020
31 Ocak 2020 Cuma 00:14

Anadolumuzun tam merkezinde bulunan ticaret şehri Kayseri'de malesef bu yıl ciddi bir kar yağışı olmadı..Çiftciler tedirgin.Özellikle geçen yıl yoğun kar yağışı alan Kayseri'de,bu yıl beklenen kar bir türlü yağmadı..Neredeyse kış bitecek ancak Kayseri'de kar doğru dürüst bile tutmadı..Hatta birkaç geceyi saymazsak kar yağmadı bile diyebiliriz.

VATANDAŞI SEVİNDİRECEK BİR HABER METEROJİDEN GELDİ..

2020'nin ilk ayını bitirmek üzereyken yani şubat ayına giriyorken meterolojiden son dakika  haberi geldi..31 Ocak cuma günü ve 1 şubat cumartesi günü kentin genelinde kar bekleniyor..Metorolojiden aldığımız bilgiye göre 31 ocak cuma günü her ne kadar karla karışık bir yağış beklense de , Haftasonu özellikle şubatın ilk günü cumartesi günü şehir genelinde kar bekleniyor.

KAYSERİ'DE HAFTASONU NE YAPMALI

Kayseri'de insanlar dört gözle kar yağışı bekliyor.Ancak kış ayının geçiyor olmasına rağmen beklenen kar hala yağmadı.Ancak haftasonu Kayseriliyi rahatlacak bir kar yağabilir.Özellikle kayak turizmine ev sahipliği yapan şehirde, Erciyes kayak merkezinin haftasonu full dolacağı gelen haberler arasında.Ancak kar yağışının elbette olumsuz sonuçlar doğurabileceğini de unutmayalım.Şehir içerisinde mutlaka kış lastiği kullanın.Eğer Erciyes gibi yüksek yerlere çıkma niyetiniz var ise zincirlerinizi yanınınızda bulundurmanızı öneririz.

Kayseri kocasinan 31 Ocak Cuma-Cumartesi kar yağışlı -1 derece

Kayseri melikgazi  31 Ocak Cuma-Cumartesi kar yağışlı -3 derece

Kayseri İncesu 31 Ocak Cuma-Cumartesi kar yağışlı -3 ile -10 derece

Kayseri hacılar 31 Ocak Cuma-Cumartesi kar yağışlı -5 ile -11 derece

Kayseri Talas 31 Ocak Cuma-Cumartesi kar yağışlı -3 ile -9 derece

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