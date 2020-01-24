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Kayseri'de deprem,İncesu da hissedildi

Kayseri incesu deprem, İncesu'da deprem hissedildi

Kayseri'de deprem,İncesu da hissedildi
24 Ocak 2020 Cuma 21:03

Kayseri İncesu'da saat 21,00 da hemen hemen tüm mahallelerde deprem hissedildi...Bazı vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.Özellikle İncesu ilçesinde yoğun şekilde hissedilen deprem, halkı korkuttu..

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak haberler herhangi bir yıkımın ya da yaralının söz konusu olmadığı bildirildi..

Ayrıntılar geliyor.. Sayfayı Yineleyiniz

Kayseri deprem haberi

Kayseri İncesu'da Deprem Son Dakika

Elazığ'da 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

kayseri incesu ilçesinde de aynı fay hattı üzerinde olması sebebiyle hissedilen depremde şuan ayrıntı yok ayrıntılar geldikçe paylaşacağız

Ayrıntılar gelecek..


Kaynak: Kamu Saati Özel
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