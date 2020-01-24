Kayseri'de deprem,İncesu da hissedildi

Kayseri incesu deprem, İncesu'da deprem hissedildi

Kayseri İncesu'da saat 21,00 da hemen hemen tüm mahallelerde deprem hissedildi...Bazı vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.Özellikle İncesu ilçesinde yoğun şekilde hissedilen deprem, halkı korkuttu..

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak haberler herhangi bir yıkımın ya da yaralının söz konusu olmadığı bildirildi..

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Kayseri deprem haberi

Kayseri İncesu'da Deprem Son Dakika