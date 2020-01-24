Kayseri'de deprem,İncesu da hissedildi

Kayseri incesu deprem, İncesu'da deprem hissedildi
Kayseri İncesu'da saat 21,00 da hemen hemen tüm mahallelerde deprem hissedildi...Bazı vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.Özellikle İncesu ilçesinde yoğun şekilde hissedilen deprem, halkı korkuttu..
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak haberler herhangi bir yıkımın ya da yaralının söz konusu olmadığı bildirildi..
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Kayseri deprem haberi
Kayseri İncesu'da Deprem Son Dakika
Elazığ'da 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
kayseri incesu ilçesinde de aynı fay hattı üzerinde olması sebebiyle hissedilen depremde şuan ayrıntı yok ayrıntılar geldikçe paylaşacağız
Ayrıntılar gelecek..
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