Kayseri'de 32 Ailenin Yaşadığı Bina Karantina Altına Alındı Binaya Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

Kayseri Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356’ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı Karantina Altına Alındı Binaya Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı, bina görevlisi Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul’dan yanına gelen babası Suat A’nın (67) koronavirüs testi pozitif çıkınca, 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Kayseri'de 32 Ailenin Yaşadığı Bina Karantina Altına Alındı Binaya Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı
08 Nisan 2020 Çarşamba 16:11

Kayseri'de 32 Ailenin Yaşadığı Bina Karantina Altına Alındı Binaya Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

Kayseri Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356’ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı Karantina Altına Alındı Binaya Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı, bina görevlisi Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul’dan yanına gelen babası Suat A’nın (67) koronavirüs testi pozitif çıkınca, 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

KAYSERİ’de, bina görevlisi olarak çalışan Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul’dan yanına gelen babası Suat A’nın (67) koronavirüs testi pozitif çıkınca, 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356’ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı’nda bina görevlisi olarak çalışan Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul’dan gelen babası Suat A, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan baba ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan apartman görevlisi ve babasının yaşadığı ve apartman görevlisi olması dolayısıyla apartmandaki herkes ile temas halinde olan Feramuz A. ve  32 ailenin yaşadığı apartman dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. Feramuz A.’nın görevli olması nedeniyle binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle 8 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kayseri Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356’ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanında oturanların, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi. Bina sakinlerinden Ömer Bayram, evinin penceresine çıkarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Binada yaşayan bir kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Şuanda karantinaya alındık. Çok sıkıcı bir durum. Evin içinde bulunuyoruz. Bekçi ve polis kardeşlerimiz sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. 14 gün karantina altında kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Binaya şuan kimse girip, çıkamıyor” dedi.

Ayrıca aparmanda bulunan 32 ailenin hepsinede vefa sosyal destek grupları tarafından gıda ve özel ihtiyaç temininde bulunulacak.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber