Kayseri'de 32 Ailenin Yaşadığı Bina Karantina Altına Alındı Binaya Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

KAYSERİ’de, bina görevlisi olarak çalışan Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul’dan yanına gelen babası Suat A’nın (67) koronavirüs testi pozitif çıkınca, 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356’ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı’nda bina görevlisi olarak çalışan Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul’dan gelen babası Suat A, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan baba ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan apartman görevlisi ve babasının yaşadığı ve apartman görevlisi olması dolayısıyla apartmandaki herkes ile temas halinde olan Feramuz A. ve 32 ailenin yaşadığı apartman dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. Feramuz A.’nın görevli olması nedeniyle binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle 8 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kayseri Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356’ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanında oturanların, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi. Bina sakinlerinden Ömer Bayram, evinin penceresine çıkarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Binada yaşayan bir kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Şuanda karantinaya alındık. Çok sıkıcı bir durum. Evin içinde bulunuyoruz. Bekçi ve polis kardeşlerimiz sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. 14 gün karantina altında kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Binaya şuan kimse girip, çıkamıyor” dedi.

Ayrıca aparmanda bulunan 32 ailenin hepsinede vefa sosyal destek grupları tarafından gıda ve özel ihtiyaç temininde bulunulacak.