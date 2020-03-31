Kayseri'Boğazköprü girişinde tarihde hiç görülmemiş kilometlerce araç kuyruğu

Kayseri boğazköprü akşam saatlerinde yaşanan uzun kuyruk..

Tüm dünyayı tehdit ettiği gibi ülkemizide ciddi oranlarda tehdit eden salgın hastalık corona virüsü, hem sağlık boyutu ile hem ekonomik boyutu ile hem de sosyal boyutu ile halkı korkutmaya malesef devam ediyor..

Bugün Kayseri ilimizde özellikle Adana-Niğde yolundan gelen ve Kayseri'ye girmek isteyen sürücüler kısa süreli bir şok yaşadılar.

TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ KİLOMETLERCE UZUN BİR KUYRUK

Şehire girişte tek tek tüm araçları durdurarak ateş kontrolü yapan emniyet ve sağlık personelleri nedeni ile bu uzun kuyruğun oluştuğu kamusaati.com ekibimizce anlaşıldı.Özellikle İncesu,Yahyalı ve Yeşilhisar'dan Kayseri istikametine giden yolculara sorduğumuzda " Ben 15 yıldır Kayseriye bu yoldan boğazköprü üzerinden gider gelirim, bu kadar uzun bir kuyruk görmedim.Siyasi parti liderlerinin geldiği dönemlerde bile böyle bir kuyruk görmedim.dedi.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU BAZI ANLARDA ESKİ FEN LİSESİNE KADAR UZADI!

Bazı vatandaşlar kuyruğun özellikle iş çıkışında kilometrelerce seviyeye yükseldiğini anlattı.Kontrolden geçebilmek için 40 dk kadar bekleyen vatandaşlarımız oldu.

Bazı vatandaşlarımız kontrole tepki gösterirken,birçok araç sahibi ise çalışmalar sağlığımızın için,bu işlemler sağlık ve emniyet personellerine teşekkür etti.

ŞEHİRLARASI YOLCULUKTA ALINAN TEDBİRLER PEK DE İŞE YARAMAMIŞ GİBİ DURUYOR

Hükümetin corona virüsüne karşı aldığı en radikal kararlardan biri olan şehirler arası yolculuk toplu taşımada yasaklanması, bizce trafiğide artırdı.Çünkü otobüslerle seyahet edememeleri birçok insanı özel araçlarını kullanmaya itti.Kamusaati.com olarak artık ciddi tedbirlerin alınması görüşündeyiz.Çünkü salgının yayılma hızı her geçen gün malesef artıyor.

KAYNAK: KAMUSAATI.COM