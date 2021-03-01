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Kayseri Yöresel Ürünler Fuarında ucuz ayçiçek yağı ilgi görüyor 5 litresi 50 lira

Sun Fuarcılık tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 1-5 Mart arasında düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı açıldı.

Kayseri Yöresel Ürünler Fuarında ucuz ayçiçek yağı ilgi görüyor 5 litresi 50 lira
01 Mart 2021 Pazartesi 13:34
Sun Fuarcılık tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 1-5 Mart arasında düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı açıldı. Ayçiçek yağının 49 TL'den vatandaşlarla buluşturulacağı fuar ile ilgili açıklama yapan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, fahiş fiyatlarla satılan ürünlerdeki kar marjının çok fazla olduğunu söyleyerek, "Kaliteli ve onaylı ürünleri ucuza vatandaşla buluşturuyoruz" dedi.
Fuarın amacının ürünlerin üreticiden tüketiciye direkt ulaştırılması olduğunu söyleyen Mehmet Saçmacı, "Türkiye'nin her tarafında fuar ve etkinlikler yapıyoruz. Zaten yılbaşının ardından Türkiye'de fuar merkezleri açıldı tabi mask, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere, en iyi şekilde her şehirde en üst seviyede hijyen ortamlarını sağlıyoruz. Geçen hafta Konya'da bitirdik ve bugün de Kayseri'de 5 gün sürecek yöresel ürünler fuarımıza başlıyoruz. Buradaki ana amacımız, sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle belirttiği gibi fahiş fiyatları olan ürünleri nasıl en alt seviyeden üretici ile buluştururuz? Direkt üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırırız sorularının devamlı imkanlarını araştırıyoruz ve bunları da satışa sunuyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda Ayçiçek yağı ile alakalı çok fahiş fiyatlar var. Aynı markalı ürün x markette 60 TL iken, başka bir markette 86 TL olabiliyor. Aradaki fiyat farkları çok fazla. Daha önce de gıda sektöründe direkt tüketiciye ulaşan ürünlerde yüzde 5'lik kar marjı, çok büyük bir kar marjıydı. Bunu marketler ve gıda satıcıları yüzde 5'lik karın büyük bir kar olduğunu kendileri dahi söylerdi. Bakıyoruz ki şu anda yüzde 60-70-80'ler gibi fiyat farkları var. Bu nedenle biz burada fuar alanında, Kayseri'ye özel değil Türkiye'nin her yerinde Tarım Bakanlığı onaylı 7-8 markanın 5 litrelik Ayçiçek yağını 49 TL'ye limitsiz olarak inşallah vereceğiz" dedi.
Saçmacı, fuar alanlarında bütün hijyen kurallarına özen gösterip dikkat ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Türkiye'de yöresel ürünler fuarları ve etkinliklerini yapan firma olarak, İstanbul'da ödül almış bir firmayız hijyenik olma açısından. Çünkü giriş kapısından itibaren her türlü hijyen, temizlik ve mesafe, termal kameralar, her köşede hijyen noktaları var. Onun haricinde kendi personellerimiz hem müşterilerimiz hem de katılımcı firmaları uyarıyor ve katılımcı firmalara da özellikle eğitim veriyoruz. İnşallah bu pandemiden hep beraber milletçe kurtulmayı başaracağız diyoruz ve ticaretinde önünün açılması gerekiyor. Her zaman söylüyoruz, koronavirüsten 1 kişi ölür ama açlıktan herkes ölür. Bunun için ticaretin önünün açılması şart. Çünkü biz bir fuar yaptığımızda en kötü bin tane üniversite öğrencisi bir şekilde oradan ekmek yiyor. Bunun dışında güvenlik, temizlik ve stant görevlileri, Kayseri'deki oteller ve restoranlar gibi herkes bir döngü olmaya başlıyor. Bunlar önemli konular."
Kaynak: İHA


Kaynak: Kamu Saati Özel
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