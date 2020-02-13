Kayseri'ye KUMSmall Factory AVM Ne zaman Açılıyor!! Avrupa'nın En Büyüğü Kayseri'de Olacak

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Kayseri'ye KUMSmall Factory AVM Açılıyor!! Avrupa'nın En Büyüğü Kayseri'de Olacak

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ve Mobilya Kenti Şehir Hastanesini Birleştiren Kayserinin Yeni gözdesi Bölge ye Kumsmaal Avm Açılışı için hazırlıklar Hız kesmeden devam ediyor

Avrupanın En Büyük Avm si Olacak bu proje kapsamında hayatı kolaylaştıran bir çok hizmet Sosyal Aktiviteler Eğlence ve yaşam merkezleri Kayseri’de mobilya ve bağlı sektörlerde çalışmalara devam eden 2000’den fazla firma bulunuyor. KOBİ’ler için sitemiz içerisinde bulunan modern altyapısı ile 800 üretici iş yeri faaliyet gösteriyor. 400.000 m² kapalı alanda Türkiye’nin en modern üretim tesisleri ile Kayseri, Türkiye’nin en fazla mobilya üreten şehri unvanını elinden bırakmıyor. KUMSmall Factory’de KOBİ’lerimiz mobilya sektörüne uygun, altyapısı olan, daha fazla üretim ve istihdam sağlayacakları kendilerine ait iş yerine kavuşuyor. Kayseri’nin ve Türkiye’nin en hünerli mobilya üreticilerinin daha ekonomik, daha sağlıklı ve daha kaliteli mobilyalar üretebilmeleri için tüm olanaklar şimdi ellerinin altında bulunuyor.

Yan sanayi ve hammadde üreticilerinin, dış ticaretçilerin, tasarımcı ve pazarlamacıların çalışacağı ticari ofislerden ortaya çıkan 2 blok iş merkezi ve oteli ile KUMSmall Factory sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük mobilya ticaret merkezi durumuna gelecek. 2019 Eylül ayında kapılarını açacak olan KUMSmall Factory, Kayseri’nin yeni yaşam merkezi Ve kayserinin Öncüsü olacaktır

KUMSMALL AVM NE ZAMAN AÇILACAK?

Sektöründe Avrupanın En büyüğü olmaya aday mobilya mağazaları nı barındıracak ve sinema ve yaşam merkezi haline gelecektir açılış tarihi olarak mayıs ayı faalyet göstereceği planlanmaktadır

Kayseri ve çevre illerin yeni buluşma merkezi!

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmall Factory, Anadolu’nun modern merkezi Kayseri’de açılacak ve içerisinde KUMSmall Alışveriş Merkezi içerisinde İş merkezi, otel ve eğlence merkezi gibi bir çok kuruluşu da içinde barındıracak ve Dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecek olan KUMSmall Factory AVM, Yaklaşık 2 milyar TL’ye yakın yatırım maliyeti, 1.500.000m2 açık, 900.000m2 kapalı alana kurulan 302.000m2’lik satış alanında, 180.000 m2’lik kiralık alanları ile birlikte, yine yaklaşık planlanan 400 adet mağaza ve 6000 araçlık otoparkıyla hizmet verecek. KUMSmall Factory, mağazalarıyla moda tutkunlarına, restoran ve kafeleriyle her şeyin en iyisini arayan lezzet düşkünlerine hitap ederek avrupanın en büyük alışveriş merkezi olacak.

“Türkiye’de Alışverişin Merkezi” olma sloganıyla hedeflerine emin adımlarla ilerleyen KUMSmall Factory Alışveriş ve yaşam merkezi, kayseri ve çevresinde bulunan rakipleri içerisinde mobilyadan dekorasyona, modadan yeme içmeye, spordan eğlenceye kadar en fazla ürün seçeceğine ve şimdiden bölge halkının heycanına bakacak olursak en çokda müşteriye sahip karma alışveriş merkezi Çok ilgi çekici ve muhteşem mimarisiyle insanların çok ama çok ilgisini çekmiş durumdadır. KUMSmall Factory Alışveriş ve yaşam merkezi, onbinlerce ünlü ve kaliteli markayı Kumsmall bünyesinde çatısı altında toplayarak, güçlü marka sçenekleri ve karmasının yanında fark oluşturacak sınırsız eğlence birimleri ile de hizmet sunan bir alışveriş merkezi olma özelliği taşıyacak. KUMSmall Factory Alışveriş ve yaşam merkezi büyüleyici mimarisi ve özellikleri itibariyle ticari bir alandan ziyade, ziyaret eden insanları çok mutlu edecek sosyal, kültürel ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayacakları bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır.

“Büyük ihracat için büyük icraat” felsefesiyle hızla çalışmalarına devam eden her büyük yolculuğun küçük bir adımla başlaması gibi KUMSmall Factory Alışveriş merkezi ve yaşam merkezi’nin temelleri de 1965 yılında Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Derneği’nin kurulmasıyla atıldı. 1982 yılından sonra ise Mesleki Esnaf ve Sanatkarlar Odası statüsüne kavuştu. Mobilya Sektöründe artan üretim hacmi ve kalitesinden kuvvet alarak, Türkiyemiz ve Kayseri’deki mobilyacılarımızın çevresel sürdürülebilirlik hedefini bir adım öteye taşımak için 2009 yılı sonunda Erciyes KSS Yapı Kooperatifi kuruldu. En Başta Kayseri ve Çevre illerin olmak üzere Tüm Tükiye’ye ve dünyaya katkı sağlayacak bir yaşam ve alışveriş merkezi hayaliyle yola çıkıldı. Ulaşılması imkansız bir büyüklükte olan ama ulaşımı kolay olan avrupanın en büyük projelerinden birisi Kayseri Kuzey çevre yolu üzerinde bulunan mobilyacılar sitesi yamımda, nuh naci yazgan üniversitesi karşısında hayata geçiyor.. İğneden ipliğe, Çividen kiviye aradığınız herşeyi bulabileceğiniz adeta ayrı bir şehir olacak KUMSmall AVM, benzersiz bir alışveriş konsepti oluşturuldu.Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayacak olan KUMSmall Factory AVM, bölge insanın hayatına değer katarak açılışında yapacağı indirimler ve muhteşem etkinlikler ile kayseri ve çevresindeki illerden gelecek ziyaretçiler izdiham oluşturacağa benziyor.

ÜRETİMDE BÜYÜKLÜK

Kayseri’de mobilya ve bağlı sektörlerde faaliyet gösteren 2000’den fazla firma bulunuyor. KOBİ’ler için sitemiz içerisinde yer alan modern altyapısı ile 800 üretici iş yeri faaliyet gösteriyor. 400.000 m² kapalı alanda Türkiye’nin en modern üretim tesisleri ile Kayseri, Türkiye’nin en fazla mobilya üreten şehri unvanını elinden bırakmıyor. KUMSmall Factory’de KOBİ’lerimiz mobilya sektörüne uygun, altyapısı olan, daha fazla üretim ve istihdam sağlayacakları kendilerine ait iş yerine kavuşuyor. Kayseri’nin ve Türkiye’nin en hünerli mobilya üreticilerinin daha ekonomik, daha sağlıklı ve daha kaliteli mobilyalar üretebilmeleri için tüm olanaklar şimdi ellerinin altında bulunuyor.

MOBİLYANIN SLİKON VADİSİ “MOBİTEK” KUMSmall Factory’DE!

KUMSmall Factory bünyesinde yer alan MOBİTEK, orta ve küçük ölçekli mobilya üreticilerinin çoğunlukta olduğu uluslararası kabul görmüş bir tasarım ve inovasyon merkezidir. Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Kayseri Marangozlar, Döşemeciler ve Mobilyacılar Odası’nın ortak olduğu, ayrıca Avrupa Birliği’inden 9.6 milyon Auro yatırm alan bir AB projesi olarak hayata geçmiştir. MOBİTEK; Kayseri’de mobilya üretim sektörüne dahil olan orta ve küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi.



MOBİTEK; KOBİ’lere danışmanlık, eğitim ve finans/finansman hizmetlerine erişim, gelişimlerine destek veriyor. Tasarım, üretim, montaj, pazarlama ve dış ticaret gibi alanlarda “çözüm ortaklığı” kavramına ilişkin bir protokol ile liderlik ediyor ve ortak problemlerin bir arada çözülmesini sağlıyor.