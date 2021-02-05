Kayseri Yahyalı Suçatı Maden ocağında dinamit patladı! Yaralılar var!

Gelen bir son dakika haberine göre Kayseri li Yahyalı ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen dinamit patlaması sebebiyle 3 işçinin yaralandığı duyuruldu. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrasında taş sıçraması sebebiyle 3 işçinin yaralandığı belirtildi. Detaylar haberimizde

Gelen bilgiye göre Suçatı Yaylası mevkisindeki maden ocağında büyük bir patlama meydana geldi. Dinamit patlaması sonucunda maden ocağında görevli olan Erdoğan S, Mikail B ve Ahmet H yaralandı.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.