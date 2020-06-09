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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın uyardı: Vakalar arttı, erteleyin

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'de Covid-19 vakalarının artışına dikkat çekerek, "Ziyaretleri erteleyin" uyarısında bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın uyardı: Vakalar arttı, erteleyin
09 Haziran 2020 Salı 01:20

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs vaka sayısında artışa neden olduğu gerekçesiyle vatandaşlardan dost ve akraba ziyaretlerine ara vermelerini istedi.

Vali Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çok kıymetli hemşehrilerim, corona virüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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