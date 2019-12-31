Kayseri son dakika haberleri, Kayseri Valiliği Önünde 23.30 sıralarında meydana gelen olayda elinde benzin dolu bidonla Cumhuriyet Meydanından Valilik önüne gelen mendil satan ve tartıcılık yapan Tarık ismindeki genç biranda üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Detaylar Haberde...

Kayseri Valiliği Önünde Genç Adam Üzerine Benzin Döküp Ateşe Verdi

Kayseri son dakika haberleri, Kayseri Valiliği Önünde 23.30 sıralarında meydana gelen olayda elinde benzin dolu bidonla Cumhuriyet Meydanından Valilik önüne gelen mendil satan ve tartıcılık yapan Tarık ismindeki genç biranda üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Detaylar Haberde...

Kayseri Valiliği Önünde 30.12.2019 tarihi akşam saat 23.30 sıralarında meydana gelen acı olayda olayın yaşandığı valilik önüne, Cumhuriyet Meydanı tarafından elinde benzin dolu bidonla gelen mendil satan ve tartıcılık yapan Tarık ismindeki genç biranda üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Olayı gören ve o sıradaa olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar bir anda alev topuna dönen genci söndürmek istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kayseri İtfaiye erleri yanan gencin üzerine tanzikli su sıkarak söndürdü.

Ardından ağrıar içinde yerde yatan genç adam, Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan talihsiz genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı detaylar geldikçe sayfamızda yayımlanacaktır.

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