kayseri valiliği, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 12 Nisan pazartesi Kayseri'de okullar tatil oldu mu?

Kayseri'nin hangi ilçelerinde okullar tatil edili 12 Nisan pazartesi, İncesu da okullar tatil mi,pınarbaşında okullar tatil mi,develi de okullar tatil mi,HACILARDA OKULLAR TATİLMİ? 12 Nisan pazartesi yeşilhisar, yahyalı, develi, bünyan, tomarza, akkışla ve Pınarbaşı okullar tatil mi? Kayseri valiliği okul tatil açıklaması

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KAYSERİ MERKEZ İLÇELERİNDE TALAS,MELİKGAZİ,KOCASİNAN,HACILAR VE İNCESU DA OKULLAR TATİL EDİLDİ..

Kayseri ilçeleri

Özellikle Kayseri merkez ilçeleri talas melikgazi kocasinan ve İncesu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden, gece başlayan kar yağışı,şehir merkezinde ve ilçelerinde de bir çok olumsuzluğa sebeb oldu.

Kar nedeni ile Kayseri'de pazartesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi okullar tatil mi?Kayseri Valiliğinden bir açıklama geldi mi

Şuana dek yapılan resmi bir kar tatili açıklaması bulunmamaktadır.Ancak meteroloji tahminlerine göre kar yağışının bazı ilçelerde 12 Nisan pazartesi günü de devam edeceğini öngörüyor.Bu tahminlerden yola çıkacak olursak ilçelerde kar yağışının devam etmesi durumunda kar tatilinin kaçınılmaz olduğu haberleri alıyoruz.

Kayseri'De okullar tatilmi edilecek?

KAYNAK.: wwww.kamusaati.com