kayseri valiliği ,Kayseri'de yarın okullar tatil mi 10 şubat pazartesi,

Kayseri'nin hangi ilçelerinde okullar tatil edili 10 şubat pazartesi, İncesu da okullar tatil mi,pınarbaşında okullar tatil mi,develi de okullar tatil mi,HACILARDA OKULLAR TATİLMİ 10 şubat pazartesi

Kayseri ilçelerinde özellikle Yahyalı,Develi,İncesu,Yeşilhisar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden,öğrencileri de elbette sevindirdi.Kayseri'nin merkezinde ise dün akşam herhangi bir yağış yoktu ancak gece başlayan kar yağışı,şehir merkezinde de bir çok olumsuzluğa sebeb oldu.

SON DAKİKA 9 ŞUBAT 01,15

Kayseri'nin ilk kar tatili haberi Hacılardan geldi..Kayseri Hacılar ilçesinde 10 şubat pazartesi yani yarın kar nedeni ile eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kar nedeni ile Kayseri'de pazartesi 10 şubat 2020 okullar tatil mi?Kayseri Valiliğinden bir açıklama geldi mi

Şuana dek yapılan resmi bir kar tatili açıklaması bulunmamaktadır.Ancak meteroloji tahminlerine göre kar yağışının bazı ilçelerde 9 şubat pazar günü hatta 10 şubat pazartesi günü de devam edeceğini öngörüyor.Bu tahminlerden yola çıkacak olursak Yahyalı,Yeşilhisar,Pınarbaşı,Develi,Tomarza,Sarız gibi ilçelerde kar yağışının devam etmesi durumunda kar tatilinin kaçınılmaz olduğu haberleri alıyoruz.

Kayseri'De okullar tatilmi edilecek?

Kesin olarak yani resmi açıklama olmadan Kayseri'de okullar tatil diyemeyiz.Ancak yağan karı ve hafta içi hava raporunu incelediğimizde bazı ilçelerin kar tatiline çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Kar yağışının hem Kayseri'nin merkez ilçelerinde hem de normal ilçelerinde hafta içi devam etmesi bekleniyor.Kayseri'nin bir çok bölgesinde kar yağışı hafta sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor

Kayseri bu yıl hiç kar tatili yapmadı!

Kayseri'li öğretmenler ve öğrenciler bu yıl hiç kar tatili yapmadı.2019 yılının son günlerinde de yeterince kar yağmayan Kayseri'de öğrenciler kar tatili sevincini yaşayamadı.Kışın artık yavaş yavaş sonuna geldiğimiz bu günlerde Kayseri ve ilçelerinde oldukça soğuk ve karlı günler yaşanıyor.Önümüzdeki hafta muhtemelen bir çok ilçe kar tatili yapacaktır.

Kayseri'de şuanda hava durumu saat 18,00 itibarı ile -7 derece.Gece boyu sürecek bu şiddetli soğuk nedeni ile özellikle sürücülerin son derece dikkatli olmaları öneriliyor.

Peki Kayseri ve ilçelerinde nasıl bir hava bekleniyor?

İşte ilçe ilçe önümüzdeki hafta kar ve yağış durumu kamusaati.com'da

Akkışla Kayseri : Cuma gününe kadar kar yağışlı

Bünyan Kayseri : Perşembe gününe kadar kar yağışlı

Develi Kayseri Perşembe gününe kadar kar yağışlı

Felahiye Kayseri : çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Hacılar Kayseri : hafta içi genelde bulutlu

İncesu Kayseri: çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Kayseri merkez kocasinan: Hafta içi bulutlu yer yer yağışlı

Melikgazi Kayseri : yer yer yağışlı haftasonuna kadar

Özvatan Kayseri :çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Pınarbaşı Kayseri: Perşembe gününe kadar kar yağışlı

Sarıoğlan Kayseri : çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Sarız Kayseri: çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Talas Kayseri: yer yer yağışlı haftasonuna kadar

Tomarza Kayseri : Cuma gününe kadar kar yağışlı

Yahyalı Kayseri: Cuma gününe kadar kar yağışlı

Yeşilhisar Kayseri: Yeşilhisar ilçemizde yine cuma gününe kadar yağışlı

KAYNAK.: wwww.kamusaati.com