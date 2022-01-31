kayseri Ulaşım Aş. genel müdürü olan Feyzullah Gündoğdu'nun Görevden ayrılmasıyla, Yeni Genel Müdür Mehmet Canbulut Oldu. Mehmet Canbulut kimdir kaç yaşında? Mehmet Canbulut özgeçmişi haberimizde...

kayseri Ulaşım Aş. Yeni Genel Müdürü Mehmet Canbulut Oldu

kayseri Ulaşım Aş. genel müdürü Feyzullah Gündoğdu'nun Görevden ayrılmasıyla, Yeni Genel Müdür Mehmet Canbulut Oldu. Mehmet Canbulut kimdir kaç yaşında? Mehmet Canbulut özgeçmişi haberimizde... Başkan Memduh Büyükkılıç ne dedi? işte detaylar...

Kayseri Ulaşım Aş'nin 2014 YILINDAN bu yana genel müdürü olan Feyzullah Gündoğdu'nun Görevden ayrılmasıyla yerine Genel müdür yardımcılığı görevinde bulunan ve birbirinden başarılı görevler icra eden kişiliği duruşuyla güven veren Makine Yüksek Mühendisi Mehmet Canbulut kayseri Ulaşım Aş'nin yeni Genel Müdürü Oldu. Kamusaati ailesi olarak Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

Kayseri Ulaşım Aş'nin 2014 YILINDAN bu yana genel müdürü olan Feyzullah Gündoğdu Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinde, UITP’ de bir dönem başkan yardımcılığı, icra kurulu, politika kurulu ve başkanlar kurulu üyeliği, raylı sistemler bölüm başkanlığı, bireysel taşımacılık grubu başkanlığı görevlerinide yürüttüğü merkezi Belçika/Bürükselde bulunan, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinde, UITP’ de, Türkiye Başkanı ve Kıdemli Danışman olarak uluslararası projelerde toplu taşıma alanında görev yapmaya başlayacak.

Başkan Büyükkılıç Değişim Sinyali Vermişti “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli değişir”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yetkili sendikası olan Öztaşıma iş sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öztaşıma iş sendikası Bölge Başkanı Ahmet Özdemir'in ve Kayseri ulaşım aş.nin Genel müdürü Feyzullah Gündoğdu ve Genel Müdür yardımcısı şimdiki Genel Müdür Mehmet Canbulut'un ve belediyenin yetkili isimlerinin katıldığı 6. Kayseri Ulaşım Zirvesi toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki ulaşım projeleri ve hizmetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunurak değişim sinyalini vermişti.

Büyükkılıç, 6. Kayseri Ulaşım Zirvesi’nde yaptığı konuşmasına pandemi sürecinde toplu ulaşımda HES kodu uygulaması ve ayakta yolcu alınmama kararlarını ilk uygulayan şehir Kayseri’nin olduğunu belirtip, korona virüs ile mücadele kapsamında aşı olunması çağrısını yineleyerek başladı. Başkan Büyükkılıç, katılımcılara açık hava müzesi olarak anılan endüstri, turizmin, sağlığın ve ticaretin merkezi Kayseri’nin tarihi, kültürel zenginliklerinden bahsetti. Ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş ecdadın torunları olan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri böylesi güzel şehirde ulaşım biriminin yaptığı 6. Kayseri Zirvesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket eden bir anlayışın sahibi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman ‘falan şehirde ulaşım ile ilgili sorun var, kaos var’ diye sevinemeyiz, tam aksine üzülürüz. İşte ortak aklın özelliği bu. Buraya gelip bu zirveyi niye yapıyoruz? Kazanımlarımızı, bilgilerimizi, deneyimimizi paylaşacağız. Ulaşım dinamik bir olay, statik değil, kinetik bir olay, hareketli, sürekli değişir” demişti.

MEHMET CANBULUT BİR ÇOK PROJEYE İMZA ATTI

MEHMET CANBULUT Kayseri'yi geliştirecek çok sayıda projeye imza attı. İşte o projelerden bazıları:

- Yeni Raylı Sistem araçlarının modifikasyonu projeleri

- Atölye müdürlüğü yaptığı dönemde Yurt dışından temin edien birçok yedek parçanın yerli ve milli imkanlarla düşük maliyetle üretilip kullanılması projeleri

- Üniversitelerde yaptığı açık oturumlarla makine hakkında ki tezlerini öğrencilerle paylaşması.

- Kaybis gibi kayseride bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki katkıları

- Kayseri ,Ulaşım Aş'nin son dönemde yeni çıkardığı online bilet yükleme portalındaki çok büyük gayretleri ve başarıları dikkatlerden kaçmadı.

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