Kayseri Ulaşım Aş 2023 Yılı personel alımı yapacak

Kayseri Ulaşım A.Ş. çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik otopark parkomat, otobüs şoförü, personel alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu temizlik personeli alımı yapacağını bildirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. İŞKUR üzerinden kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik personeli alımı yapacak!
Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak GÜVENLİK ALIMI Alımı başvuru TIKLAYIN
Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak TEMİZLİK ALIMI Alımı başvuru TIKLAYIN
Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak MEMUR ALIMI Alımı başvuru TIKLAYIN
Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak ŞOFÖR ALIMI Alımı başvuru TIKLAYIN
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi web sayfası üzerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım A.Ş, 5 temizlik alımı için ilan yayınladı. İlana göre güvenlik personeli alım başvuruları başlamış olup, adayların en geç 01 Ekim 2019 tarihine kadar, Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:2 KAYSERİ adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
En az ilkokul mezunu olmak,
18-38 yaş aralığında bay olmak,
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
Askerliğini yapmış olmak,BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)
Sabıka kaydı
İkametgâh ilmühaberi
Vesikalık fotoğraf (1 adet son altı ay içinde çekilmiş olmak şartı ile)
Öğrenim durumu belgesi
Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak 75 Makinist Vatman Alımı başvuru TIKLAYIN
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