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Kayseri Ulaşım Aş 2023 Yılı personel alımı yapacak

Kayseri Ulaşım A.Ş. çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik otopark parkomat, otobüs şoförü, personel alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…

Kayseri Ulaşım Aş 2023 Yılı personel alımı yapacak
Kamusaati
Kamusaati
30 Eylül 2022 Cuma 15:32

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu temizlik personeli alımı yapacağını bildirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. İŞKUR üzerinden kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik personeli alımı yapacak!

Kayseri'de yeni tramvay hatları terminal ve anayurt hatları yakında açılacak olması sebebiyle Ulaşım Aş personel alımı, Makinist alımı, Vatman Alımı, Güvenlik alımı, Temizlik Personeli Alımı,  personeli alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…

Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak GÜVENLİK ALIMI Alımı başvuru TIKLAYIN

Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak TEMİZLİK ALIMI Alımı başvuru TIKLAYIN

Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak MEMUR ALIMI Alımı başvuru TIKLAYIN

Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak ŞOFÖR ALIMI Alımı başvuru TIKLAYIN

ULAŞIM AŞNİN ÖNCEDEN YAYINLADIĞI DİĞER İLANDA ŞARTLAR ŞÖYLEYDİ;

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi web sayfası üzerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım A.Ş, 5 temizlik alımı için ilan yayınladı. İlana göre güvenlik personeli alım başvuruları başlamış olup, adayların en geç 01 Ekim 2019 tarihine kadar, Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:2 KAYSERİ adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

En az ilkokul mezunu olmak,

18-38 yaş aralığında bay olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

Askerliğini yapmış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

Sabıka kaydı

İkametgâh ilmühaberi

Vesikalık fotoğraf (1 adet son altı ay içinde çekilmiş olmak şartı ile)

Öğrenim durumu belgesi

Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak 75 Makinist Vatman Alımı başvuru TIKLAYIN

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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