Kayseri Sivas Caddesinde koca bina karantinaya alındı!

Kayseri'de nerelerde korona virüsü var? Kayseride corona virüs haritası 2020

SON DAKİKA GELİŞMESİ..

Tüm dünyayı etkileyen covid-19 endişesi malesef gün geçtikce daha da hayatımıza girmeye başladı..Vakaların azalması her ne kadar yüzümüzü güldürse de Kayseri'den gelen son dakika haberi,önlemleri asla hafiffe almamız gerektiğini bir kez daha gösterdi!

SİVAS CADDESİNDEKİ KOCA BİNA KARANTİNAYA ALINDI!

Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'ndeki bir apartmanda çalışan bina görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bina görevlisinin hastanedeki koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bina görevlisinin çalıştığı 7 katlı apartman karantina altına alındı.

7 Katlı apartmanda iş yerlerinin de olduğu gözden kaçmadı.Öte yandan Kamusaati.com'un edindiği özel bilgiye göre binada en az 28 daire bulunduğu bildirildi.

BİNA DA YAŞAYANLAR 14 GÜN SÜRE İLE KARANTİNADA YANİ GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK!

DHA'nın haberine göre; binanın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

Ayrıca araştırlamalarımız neticesinde diğer bina ya da dükkanlarda hiçbir corona vakasının resmi olarak kayıt almadığını öğrendik.Kayseri'nin en popüler caddesi olan Sivas Caddesi,umarız bu corona virüs illetinden sonra yine eski günlerine dönecektir.