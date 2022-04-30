Kayseri Şekerin Efsane Başkanı Vedat Ali ÖZIŞIK'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri Şeker fabrikası Eski Başkanı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Vedat Ali ÖZIŞIK Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı.

Kayseri Pancar Koop. ve Kayseri Şeker Eski Başkanı ve Muhtemelen yeni yapıalcak seçimlerde çiföilerin isteği ile yenide Başkan Adayı gösterilmesi en güçlü isim olan Efsane Başkan Vedat Ali ÖZIŞIK Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı. Efsane Başkan Vedat Ali Özışık Mesajında;

Değerli çiftçi kardeşlerim;

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, size, ailenize ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. dedi.

Öte yandan son dönemde mevcut yönetimin fabrikayı istenilen şekilde idare edememesi, çiftçiler tarafından tepki toplamaya devam ediyor. Her geçen gün daha yüksek sesle oldukça sert eleştirilerin hedefinde olan yönetim ve yönetim kurulu başkanı fabrikayı bir bilinmeze doğru sürüklendiğini belirten çiftçiler durumun daha da kötüye gitmemesi için seçim kararı alınmasını istiyor.

Fabrikanın Başında Efsane Başkan Vedat Ali ÖZIŞIK'ı yeniden görmek isteyen çiftçilerin büyük bir kısmı, Başkan Özışık için seferber olmuş durumda. Yapılacak Seçimlere Girmesi İçin Hiç Bir Engel bulunmayan Vedat Ali ÖZIŞIK için Çiftçiler ve Fabrika Çalışanları Tek Yürek Oldu Kayseri Şeker Seçimlerine Vedat Ali ÖZIŞIK Damga vuracak.

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