Kayseri şeker pancar kooparatifi 2022 Mali Genel Kuruluna, Başkan Vedat Ali Özışık Damga Vuracak

Kayseri şeker pancar kooparatifi seçimlerinde mali genel kurulu yaklaştıkça büyük heyecan var Kayseri şeker başkan Adayı Vedat Ali Özışık genel kurula 10 bine yakın çiftçiyle katılacak. Seçim yaklaştıkça destek çığ gibi büyüyor.. Bu genel kurula Mevcut yönetimi düşürmek için katılacak çiftçi Sayısının 15 bini bulacağı, oy hakkı olan çiftçilerin mali genel kurulda, hayır oyu verecekleri ve Fabrika yönetimini Düşürerek, hemen erken seçime götürmek istedikleri kulislerde konuşuluyor.

Kayseri şeker pancar kooparatifi 2022 mali genel kurulunda Hayır diyen Çifçiler Fazla Olursa, Mevcut Başkan Hüseyin Akay ve yönetimi Fesih edilerek, düşecek ve Fabrika Erken Seçime Gidecek...

Efsane Başkan Vedat Ali Özışık Genel Kurula Hazırlanıyor



Şeker fabrikasının mali genel kurulu yaklaştıkça efsane başkan Vedat Ali Özışık çalışmalarını hızlandırdı tüm çiftçilerin desteğini arkasında hisseden ve her kesimden desteğin çiğ gibi büyüdüğü efsane başkan genel kurula 10 binden fazla çiftçiyle katılacak her bölgeden gelen çiftçilerle yapılan istişarelerde genel kurulda seçim kararı çıkmasını isteyen çiftçiler fabrikanın her geçen gün eridiğini buna fabrikanın daha fazla dayanamayacağını bu nedenle bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtirken secimde efsane başkanı destekleyeceklerini ve fabrikayı o eski şaşalı günlerine ancak Vedat baskanın geri getireceğini aktardılar.

MALİ GENEL KURULDA ERKEN SEÇİM KARARI ALINACAK MI ?

Mali genel kurula çok büyük bir kalabalıkla gelip erken seçim kararının çıkmasına kesin gözüyle bakılırken artik fabrika calisanlarininda kendi aralarinda ki konuşmalarda vedat baskanin fabrikanın başına geçmesine kesin gözüyle baktiklarini belirtir olmuşlardır.Genel kurul günü 10-15 bin çiftçi artik yeter demek için salonu dolduracaklar ve secim karari çıkması için oylarını kullanacaklar .

Kayseri Şeker Fabrikası A.ş FAVORİ BAŞKAN ADAYI Vedat Ali Özışık bugün yaptığı açılamada; Çiftçi kardeşlerim öncelikle biz ayağa çağıran çiftçiye yukarıdan bakan bir yönetim olmayacağız, Çifçinin ayağına giden çiftçilerle birlikte herşeyini paylaşan çiftçinin ayağına giden bir yönetim olaağız. Fabrika üyesi Çifçi ve işçilere Kardeşlerim diye seslenen Vedat Ali Özışık, müsterih olun biz iş başına geldiğimizde işçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan hak edişleri eksiksiz ellerine geçecektir. Vergi dilimine girildiği aylarda kayıplarını fabrika olarak biz elimizden geldiğince sizlere yansıtmamaya çalışacağız. Muvakkat olarak çalışan kardeşlerimin iş başı yaptığında aldıkları 10.000 bin TL kardeşlerime hibemiz olacak destekte bulunacağız sözüm söz burdan da söyledim. Fabrika içinde çalışan kardeşlerimizin mutluluğu huzuru bizim yüz akımızdır. Bunun için seçimi kazandığımız takdirde yine bir söz daha veriyorum, zaten kendi hakkı olan banka promosyonlarınız en yüksek veren bankayla sizlerinde onayıyla anlaşarak, tek bir kuruşuna bile dokunmadan hesaplarına aktarılacaktır.

Vedat Ali Özışık çiftçiyi ayağına çağıran değil çiftçinin ayağına giden başkan olmak için, her bir oy fabrikanın geleceği için çok önemli ve biz her bir oya talibizdiyerek fabrikayı yine eski günlerine döndereceklerini belirtti.

Vedat Ali Özışık bu borç sarmalından fabrikayı çıkarıp, kazanan üreten ve büyüyen bir fabrika haline getireceklerini söyledi. Üreten Yüreklere seslenen başkan adayı Vedat Ali Özışık kesinlikle herkesin gelip oy kullanması gerektiğini yoksa borçtan dolayı fabrikanın elden gideceğini ve bu seçimin fabrikanın son seçimi olacağını bir daha oy kullanacak fabrika bile bulamayacağını bildirerek herkesi fabrikaya sahip çıkmaya davet etti.

Vedat Ali Özışık Bizim derdimiz çiftçi bizim derdimiz fabrika diyerek, çiftçilerimiz nezaman bize ihtiyaç duyarlarsa her an yanlarında olacaklarını belirtti fabrikada çalışan kardeşlerimin de her zaman yanlarında olacağız dedi.

İncesu'dan Yeşilhisar'a Boğazlıyan'dan Sarıoğlan'a Tokat'tan Yozgat'a Kısacası Tüm Bölgelerde çiftçilik yapanlar, Kayseri Şeker Fabrikasının iflas etmemesi için başkan adayı Vedat Ali Özışık a destek çığ gibi büyüdü. Vedat Ali Özışık bugün yaptığı açıklamada, Mevcut başkan seçimde kaybetme endişesiyle çiftçilere baskı ve kota tehtidi kullandığını belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti, seçimlere az bir süre kaldı Elhamdülillah bize verilen destekten memnunuz çiftçimiz genel kurula kalabalık bir şekilde katılarak, fabrikanın yok olup gitmesine dur diyecek ve tüm bu olanlara engellemelere göz yummayarak genel kurulda herkesin hayır oyu vererek fabrikayı erken seçime götüreceği kanatindeyim. Dedi.