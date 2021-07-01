Kayseri Şeker Kooperatifine üye çiftçilerin Başkan adayı Erkan Öztürk'e destekleri çığ gibi büyüyor

Kayseri Şeker A.Ş. seçimleri hızla yaklaşıyor, Seçimde aday mevcut başkan Hüseyin Akay ve Çifçilerin çok büyük desteğiyle aday olan Erkan ÖZTÜRK seçimde yarışacak, Erkan Öztürk Çiftçiler tarafından projeleriyle çok sevildi ve Seçimlere favori olarak gösterilerek Erkan Öztürk'ün seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor...

İncesu'dan Yeşilhisar'a Boğazlıyan'dan Sarıoğlan'a Tokat'tan Yozgat'a Tüm bölgelerden Kayseri Şeker Fabrikasının iflas etmemesi için başkan adayı Erkan Öztürk e destek çığ gibi büyüdü. Erkan Öztürk bugün yaptığı açıklamada, Mevcut başkan seçimde kaybetme endişesiyle çiftçilere baskı ve kota tehtidi kullandığını belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti, seçimlere bir haftadan daha az bir süre kaldı Elhamdülillah bize verilen destekten memnunuz çiftçimiz fabrikanın yok olup gitmesine dur diyecek ve tüm bu olanlara engellemelere göz yummayarak bizlere büyük destek veriyor. Artık ok yaydan çıktı ya fabrika borç batağında batıp gidecek ya da çiftçi bu yönetime dur diyerek fabrikanın yeniden ayağa kalkmasına destek verecek diyen Başkan Adayı Erkan Öztürk 7 Temmuz'da gerçekleşecek olan seçimde oy kart renginin yeşil renk olduğunu belirtti.

Çifçilerin adına oy kullanmak için Alınan vekaletlerede değinen Erkan Öztürk insanları zorlayarak vekalet alındığını bölgede görevli personellerin fabrikanın çalışanı değil yönetimin güdümünde çalıştığını asıl işlerini yapmadıklarını insanlardan vekalet topladıklarını bildirerek bu yasal değil ben bu arkadaşları sıkıntıya sokmak istemiyorum yoksa cezasını çekerler herkes kendi işini yapsın onların görevi vekalet toplamak değil diyen başkan adayı Erkan Öztürk çiftçinin oyunu satılık zannediyorlar burdan çiftçimize sesleniyorum sakın oyunuzu satmayın verdikleri hediyeleri alın ama oyunuzu satmayın bu seçim çok kritik ya fabrikayı satın diyeceksiniz yada bize güvenip fabrika çiftçinindir diyeceksiniz diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tüm Bölgelerdeki Çiftçiler tarafından sevgi seli ile karşılanan Erkan Öztürk'ün başkan olarak seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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