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Kayseri Şeker Başkan Adayı Erkan Öztürk'ten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Çağrı

Kayseri Şeker Başkan Adayı Erkan Öztürk Kayseri Cumhuriyet meydanında düzenlediği basın toplantısında adaylığı engellendiği için Cumhurbaşkanımıza Çağrı yaptı

Kayseri Şeker Başkan Adayı Erkan Öztürk'ten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Çağrı
25 Haziran 2021 Cuma 15:39


Kayseri şeker kooparatif başkan adayı Erkan Öztürk cumhuriyet meydanında coşkulu kalabalık destekçileri ile birlikte yaptığı basın açıklamasında; cumhurbaşkanımıza seslenerek adaylığının engellenmeye çalışıldığını kayseri şeker fabrikası kooparatif seçimlerine mevcut yönetimin seçime tek aday olarak girip başkanlığa devam etmek istediğini ve başka adayları engellemeye çalıştığını söyleyerek.

Sözlerine şu ifadelerle devam etti.

- Bu fabrika çiftçinin, ama çiftçi bu yönetimden bıkmış durumda, fabrika borç batağında ve bu yönetimin israf politikası nedeniyle borçlarını ödeyemez hale geldi.Çiftçi kardeşlerim seçimde Erkan Öztürk'e büyük destek verdiğini belirterek fakat ne hikmetse mevcut yönetimin sürekli adaylığını engellemeye çalıştığını belirtti ve cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı ilgilenmesini istedi.

Cumhuriyet meydanında kalabalık bir basın ordusuna seslenen Öztürk fabrika borç batağında yönetimden fabrika müdürü fetöden ceza aldı mevcut başkan Hüseyin Akay ceza alan genel müdürü aklamak için adliye yollarına düştü,  diyerek "Cumhurbaşkanımız ne emrettiyse biz 15 temmuzdan beri onu uyguladık şimdide biz diyoruz ki kayseri şekerde fetöcu istemiyoruz" diyoruz diyerek çiftçilerin büyük alkış ve desteğiyle sözlerine son verdi.

Kayseri genelinde Çifçilerle yapılan ikili diyalogda mevcut yönetimin beğenilmediğini ve politikalarının yanlış olduğunu savunan çiftçilerin büyük bir kısmı senelerdir seçimlere gelip oy vermek istmeeyen oylarını kullanmayan Çitfçiler mevcut yönetimden dolayı bu seçimlere gelerek Erkan Öztürk için oy kullanacaklarını belirtiyorlar. Başkan Adayı Erkan Öztürk'ün Seçimleri Kazanacağı ve Çiftçilere her konuda destek olacağını belirten çitfçiler Erkan Öztürk'ü Alkış yağmuruna tutup En Büyük Başkan Bizim Başkan Gibi sloganlar atarak Cumhuriyet meydanından Valilik Önüne Yürüdüler...

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #hüseyin akay #İYİ Parti #CHP #AK Parti #Tayyip Erdoğan #erkan öztürk #Kayseri #Şeker Fabrikası
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Çifçi İncesu - 27 dakika önce
İncesulu çifçiler olarak yanındayız oyumuz sana helaldir Erkan Başkan
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Yaşar Torunoğlu - 26 dakika önce
Hüseyin akayı yıkacağın kesin başkan ama geldikten sonra bir bir yediği paraların hesabını sormazsan oyumuzu helal etmeyiz
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YAHYALI SENİNLE - 16 dakika önce
YAHYALIDAKİ ÇİFTÇİLERİNÇOĞU SENİNLE BAŞKANIM MÜCADELEYE DEVAM BUNLAR BİZİM SEÇİME GİRMEMİZİ ENGELLEYEMEZ ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ YOLCUDUR AKAY BAĞLASAN DURMAZ
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