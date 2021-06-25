Kayseri Şeker Başkan Adayı Erkan Öztürk'ten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Çağrı

Kayseri Şeker Başkan Adayı Erkan Öztürk Kayseri Cumhuriyet meydanında düzenlediği basın toplantısında adaylığı engellendiği için Cumhurbaşkanımıza Çağrı yaptı



Kayseri şeker kooparatif başkan adayı Erkan Öztürk cumhuriyet meydanında coşkulu kalabalık destekçileri ile birlikte yaptığı basın açıklamasında; cumhurbaşkanımıza seslenerek adaylığının engellenmeye çalışıldığını kayseri şeker fabrikası kooparatif seçimlerine mevcut yönetimin seçime tek aday olarak girip başkanlığa devam etmek istediğini ve başka adayları engellemeye çalıştığını söyleyerek.

Sözlerine şu ifadelerle devam etti.

- Bu fabrika çiftçinin, ama çiftçi bu yönetimden bıkmış durumda, fabrika borç batağında ve bu yönetimin israf politikası nedeniyle borçlarını ödeyemez hale geldi.Çiftçi kardeşlerim seçimde Erkan Öztürk'e büyük destek verdiğini belirterek fakat ne hikmetse mevcut yönetimin sürekli adaylığını engellemeye çalıştığını belirtti ve cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı ilgilenmesini istedi.

Cumhuriyet meydanında kalabalık bir basın ordusuna seslenen Öztürk fabrika borç batağında yönetimden fabrika müdürü fetöden ceza aldı mevcut başkan Hüseyin Akay ceza alan genel müdürü aklamak için adliye yollarına düştü, diyerek "Cumhurbaşkanımız ne emrettiyse biz 15 temmuzdan beri onu uyguladık şimdide biz diyoruz ki kayseri şekerde fetöcu istemiyoruz" diyoruz diyerek çiftçilerin büyük alkış ve desteğiyle sözlerine son verdi.

Kayseri genelinde Çifçilerle yapılan ikili diyalogda mevcut yönetimin beğenilmediğini ve politikalarının yanlış olduğunu savunan çiftçilerin büyük bir kısmı senelerdir seçimlere gelip oy vermek istmeeyen oylarını kullanmayan Çitfçiler mevcut yönetimden dolayı bu seçimlere gelerek Erkan Öztürk için oy kullanacaklarını belirtiyorlar. Başkan Adayı Erkan Öztürk'ün Seçimleri Kazanacağı ve Çiftçilere her konuda destek olacağını belirten çitfçiler Erkan Öztürk'ü Alkış yağmuruna tutup En Büyük Başkan Bizim Başkan Gibi sloganlar atarak Cumhuriyet meydanından Valilik Önüne Yürüdüler...

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