Kayseri Şeker A.ş. Seçimlerinde Artık Kader Günü Erkan Öztürk'e Çiftçilerden Tam Destek

Artık kader günü
07 temmuz Çarşamba yarın yapılacak seçimlerde iki aday arasında ön plana çıkarak çiftçilerden olağan üstü bir destek alan Erkan Öztürk 1.5 yılda toplamda 2100 köy gezerek bir başkan adayının kırılması zor bir rekor kırarak çifçinin hizmetkarı olacağını kanıtlayarak çiftçiler tarafından çok sevilerek şimdiden kazandığını Çiftçiler ilan etti.
Bazı kesimlerin yalan dolan iftira politikaları havada kalarak seçime yarın girecek olan Erkan Öztürk seçimi önde tamamlayarak kazanmasına çifçiler tarafından kesin gözüyle bakılıyor. Çiftçilerin büyük destek verdiği Erkan Öztürk yapmış olduğu açıklamada; Artık yolun sonundayız yarın her şey belli olacak çiftçi kardeşlerim bizleri tercih ederse fabrika eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız aynı yönetim devam ederse fabrika satılıp gidecek dedi.
ERKAN ÖZTÜRK
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