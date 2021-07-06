Kayseri Şeker A.ş. Seçimlerinde Artık Kader Günü Erkan Öztürk'e Çiftçilerden Tam Destek

Artık kader günü

07 temmuz Çarşamba yarın yapılacak seçimlerde iki aday arasında ön plana çıkarak çiftçilerden olağan üstü bir destek alan Erkan Öztürk 1.5 yılda toplamda 2100 köy gezerek bir başkan adayının kırılması zor bir rekor kırarak çifçinin hizmetkarı olacağını kanıtlayarak çiftçiler tarafından çok sevilerek şimdiden kazandığını Çiftçiler ilan etti.

Bazı kesimlerin yalan dolan iftira politikaları havada kalarak seçime yarın girecek olan Erkan Öztürk seçimi önde tamamlayarak kazanmasına çifçiler tarafından kesin gözüyle bakılıyor. Çiftçilerin büyük destek verdiği Erkan Öztürk yapmış olduğu açıklamada; Artık yolun sonundayız yarın her şey belli olacak çiftçi kardeşlerim bizleri tercih ederse fabrika eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız aynı yönetim devam ederse fabrika satılıp gidecek dedi.

Bizler fabrikayı eski günlerine döndürmek için gece gündüz çalışırken işçi kardeşlerimde içerde çalışarak o eski ihtişamlı bol bereketli ve kazançlı günlerine geri döndürererek herkes için helalinden daha fazla kazanç sağlayacak, daha sonra çiftçi kardeşlerimize seslenen Erkan Öztürk seçimde son viraja girildiğini ve yarın çiftçilerin iradesinin yeşil renkli kartlardan yana olacağını ve Allahın izni ile seçimi kazanarak hiç vakit kaybetmeden çiftçilere hizmet edeceğini söyledi . Erkan Öztürk ayrıca seçimi kaybettini anlayan karşı güruh tarafından ortaya atılan, Adaylıktan çekildiğim iddiaları yalandır. dedi



ERKAN ÖZTÜRK

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