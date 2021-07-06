BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
0
kurban bayramı
kurban bayramı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3
0

Kayseri Şeker A.ş. Seçimlerinde Artık Kader Günü Erkan Öztürk'e Çiftçilerden Tam Destek

Kayseri Şeker A.ş. Seçimlerinde Artık Kader Günü Erkan Öztürk'e Çiftçilerden Tam Destek
06 Temmuz 2021 Salı 20:15

Artık kader günü
07 temmuz Çarşamba yarın yapılacak seçimlerde iki aday arasında ön plana çıkarak çiftçilerden olağan üstü bir destek alan  Erkan Öztürk 1.5 yılda toplamda 2100 köy gezerek bir başkan adayının kırılması zor bir rekor kırarak çifçinin hizmetkarı olacağını kanıtlayarak çiftçiler tarafından çok sevilerek şimdiden kazandığını Çiftçiler ilan etti.

Bazı kesimlerin yalan dolan iftira politikaları havada kalarak seçime yarın girecek olan Erkan Öztürk seçimi önde tamamlayarak kazanmasına çifçiler tarafından kesin gözüyle bakılıyor. Çiftçilerin büyük destek verdiği Erkan Öztürk yapmış olduğu açıklamada; Artık yolun sonundayız yarın her şey belli olacak çiftçi kardeşlerim bizleri tercih ederse fabrika eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız aynı yönetim devam ederse fabrika satılıp gidecek dedi.

Bizler fabrikayı eski günlerine döndürmek için gece gündüz çalışırken işçi kardeşlerimde içerde çalışarak o eski ihtişamlı bol bereketli ve kazançlı günlerine geri döndürererek herkes için helalinden daha fazla kazanç sağlayacak, daha sonra çiftçi kardeşlerimize seslenen Erkan Öztürk seçimde son viraja girildiğini ve yarın çiftçilerin iradesinin yeşil renkli kartlardan yana olacağını ve Allahın izni ile seçimi kazanarak hiç vakit kaybetmeden çiftçilere hizmet edeceğini söyledi. Erkan Öztürk ayrıca seçimi kaybettini anlayan karşı güruh tarafından ortaya atılan, Adaylıktan çekildiğim iddiaları yalandır. dedi


ERKAN ÖZTÜRK

Bu Haber 2565 Kullanıcı Tarafından Okundu


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber