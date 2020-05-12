Kayseri Sahabiye Mahallesinde Şok Olay! Silahlı saldırı

Kayseri sahabiye mahallesi kargo firmasına silahlı saldırı

Kayseri'de güpe gündüz şehrin ortasında bir kargo firmasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Olay bugün Kayseri'nin ünlü mahalellerinden biri olan Sahabiye mahallesinde yaşandı.Kamusaati.com muhaberinin edindiği bilgiye göre,Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesindeki bir kargo şubesine gelen iki kişi, kargo çalışanları ile tartışmaya başladı.

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Tartışma büyüyünce yanında bulundurdukları silah ile ateş açmaya başlayan şahıslar,kargo firması çalışanlarının hayatlarına kasıt ettiler.Kargo firması çalışanlarından herhangi bir yaralanma olmadı.

Ancak kargo firmasında ciddi bir maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin göbeğinde yaşanan bu olay Kayseri'de en çok konuşulan haber oldu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler 34 LJ 340 plakalı araçları ile olay yerinden uzaklaştı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



