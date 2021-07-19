Kayseri'nin Saraycık Mahellesinde korkutan deprem meydana geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ilk depremden 7 dakika sonra ise 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı saraycık köyünde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ilk depremden 7 dakika sonra ise 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Oluşan sarsıntı saat 10.32'de yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Meydana gelen depremde herhangi bir enkaz olup olmadığı şuan için bilinmiyor Sağlık çalışanlarfı jandarma ve Afad ekipleri acil koduyla bölgeye sevk edildi.