Kayseri'nin nüfusu kaç oldu? Kayseri nüfusu 2021 Kayseri Haritası: Kayseri İlçeleri Nelerdir? Kayseri İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Türkiye’nin en kalabalık 15. İli olan Kayseri'nin nüfusu kaç oldu, Kayseri nüfusu ne kadar 2020,kayseri erkek nüfusu kaç 2020,kayseri erkek nüfusu kaç Kayseri İlinin Kaç İlçesi Vardır?

Anadolu'nun en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri hızlı nüfüs artışı ile de dikkatleri çekmeyi başarıyor.Geniş bir yüz ölçümüne sahip Kayseri ilimiz, çevresindeki küçük illerden de hızla göç alıyor.Özellikle Niğde,Nevşehir,Kırşehir,Sivas, Yozgat gibi illerden yoğun göç alan Kayseri ilimizin ticari faaliyetleri yoğun bir şehir olmasından dolayı da hızlı göç almasına vesile oluyor.

Peki bu kadar aktif bir şehir olan Kayseri'nin nüfusu 2021 yılında kaç oldu?

Kayseri Haritası: Kayseri İlçeleri Nelerdir? Kayseri İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır? Kayseri, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan ve Türkiye’de nüfus sayısı bakımından 15. Sırada yer alan bir ildir. 35 derece ve 29 dakika Doğu Boylamı ile 38 derece ve 47 dakika Kuzey enlemi arasında yer alan Kayseri, İç Anadolu Bölgesinin en büyük 3. Kentidir. Ayrıca Kayseri ilinin toplamda 16 ilçesi bulunmaktadır. İşte, tüm detaylar.

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kayseri, 2020 verilerine göre tahmini nüfusu 1.422.656 olmakla birlikte resmi nüfus sayımı 2021'de yapılacaktır. Bu nüfusun %50,13’ünü Erkekler, %49,87’sini ise kadınlar oluşmaktadır. Ayrıca Kayseri ili, 1050 m. Rakıma sahiptir. Ayrıca Bu ilin, toplamda 16 ilçesi bulunmaktadır.





Kayseri İlinin Kaç İlçesi Vardır?

Türkiye’nin en kalabalık 15. İli olan Kayseri ilinin, Merkez ilçeler ile birlikte toplam ilçe sayısı 16’dır. Kayseri ilinin ilçeleri şunlardır; Akkışla Bünyan Develi Hacılar İncesu Kocasinan Melikgazi Pınarbaşı Sarıoğlan Sarız Tomarza Yahyalı Talas Özvatan Felahiye Yeşilhisar

Kayseri İlinin Nüfusu Ne Kadar?

Kayseri ilinin, nüfus artış hızına göre yapılan araştırmalar neticesinde, tahmini verilere göre toplam nüfusu 1.422.656 olmakla birlikte, nüfus ile ilgili resmî açıklamalar 2021 yılında yapılacaktır. Kayseri ilinin yıllara göre nüfus sayıları ise şöyledir; 2019 yılına ait nüfus verilerine; 1.407.409 2018 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.389.680 2017 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.376. 722 2016 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.358. 990 2015 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.341.056 2014 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.322.376

Kayseri İlinin İlçeleri Nelerdir?

Kayseri ilinin toplamada 16 ilçesi bulunmaktadır. Kayseri ilinin İlçeleri, kuruluş yılları ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir; Akkışla ilçesinin kuruluş yıllı 1987 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 79 km'dir. Bünyan ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine uzaklığı 42 km'dir. Develi ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 40 km'dir. Felahiye ilçesinin kuruluş yılı 1957 olmakla birlikte merkeze olan uzaklığı 61 km'dir. Hacılar ilçesinin kuruluş yılı, 1990 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 12 km'dir. İncesu ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 32 km'dir. Kocasinan ilçesinin kuruluş yılı 1988 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 3 km'dir. Melikgazi ilçesinin kuruluş yılı 1988 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 2 km'dir. Pınarbaşı Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 91 km'dir. Sarıoğlan ilçesinin kuruluş yılı 1960 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 63 km'dir. Tomarza ilçesinin kuruluş yılı 1953 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 54 km'dir. Sarız ilçesinin kuruluş yılı 1946 olmakla birlikte, il merkezine olan uzaklığı 128 km'dir. Talas ilçesinin kuruluş yılı 1987 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 6 km'dir. Özvatan ilçesinin kuruluş yılı, 1990 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 70 km'dir. Yahyalı ilçesinin kuruluş yılı, 1954 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 86 km'dir. Yeşilhisar ilçesinin kuruluş yılı, 1948 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 65 km'dir.

Kayseri'ye yapılan büyük yatırımlar sonuçlarını veriyor

Kayseri çok değil bundan 10,15 yıl öncesine kadar daha çok mobilya sanayisi ile ünlü idi.Halen o ününü koruyor olabilir ancak,Kayseri'ye inşaa edilen Kayseri Şehir Hastanesi sayesinde Anadolu'da sağlık turizmine ev sahipliği yapan lider bir şehir konumuna geldi.Özellikle çevre illerden çok sayıda hasta kabul ediyor ilgili şehir hastanesi.

Ayrıca birçok büyük AVM de olan şehirde yine çevre illerden alışveriş yapmaya gelen insanlarla dolu.Yakın zamanda açılması planlanan Kums Mall'da Kayseri'ye yabancı yatırımcı çekilecek.Şehire bu tür ciddi yatırımların yapılması sayesinde iş imkanı epeyce çoğalacak.Bunun doğal sonucu da nüfus artışı demek.

Kısacası yakın zamanda Kayseri'nin nüfusu daha da artacak gibi duruyor.

Kaynak: www.kamusaati.com

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