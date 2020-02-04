Kayseri'nin nüfusu kaç oldu? Kayseri nüfusu 2020

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Anadolu'nun en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri hızlı nüfüs artışı ile de dikkatleri çekmeyi başarıyor.Geniş bir yüz ölçümüne sahip Kayseri ilimiz, çevresindeki küçük illerden de hızla göç alıyor.Özellikle Niğde,Nevşehir,Kırşehir,Sivas, Yozgat gibi illerden yoğun göç alan Kayseri ilimizin ticari faaliyetleri yoğun bir şehir olmasından dolayı da hızlı göç almasına vesile oluyor.

Peki bu kadar aktif bir şehir olan Kayseri'nin nüfusu 2020 yılında kaç oldu?

2019 yılında 1, 389 680 olan Kayseri nüfusu 2020 yılında 17,729 daha da artarak tam 1 milyon 407 bin 409 oldu.

Kayseri de erkek nüfus: 705 bin 545 kişi iken Kayseri de kadın nüfus ise 701 bin 864 oldu.Kadın ve erkek nüfusu hemen hemen birbirini dengeliyor.Kayseri'de nüfus artışı bir önceki yıllara göre daha az.Kentin nüfusu 20 bine yakın daha arttı.Kayseri'nin ilçelerinde de artış söz konusu.Özellikle İncesu ilçesinde nüfusun 30 bine kadar yaklaştığı ifade ediliyor.İncesu'nun nüfusunun bu kadar artmasının sebebi hem merkezi ilçe olması ( otobüs seferlerinin bile şehir içi ulaşım gibi olması) hem organize sanayi bölgesine yakın olması,hem de yapılan binlerce toki konutu sayesinde olduğu düşünülüyor.

Kayseri'de nüfus artışının olmasına rağmen çarpık yapılaşma olmuyor

Hepimiz Kayseri'nin şehir yapılanmasında örnek bir şehir olduğunu biliriz.Gecekondulaşma,çarpık yapı yok denecek kadar az.Kayseri merkezin dışında diğer iller gibi yoğun bir trafik göremezsiniz.Kayseri'nin ayrıca yüzeyi düz bir araziye sahip.Bu sayede yüksek katlı binalar yapılabiliyor,dağanıklaşma önleniyor.

Kayseri'ye yapılan büyük yatırımlar sonuçlarını veriyor

Kayseri çok değil bundan 10,15 yıl öncesine kadar daha çok mobilya sanayisi ile ünlü idi.Halen o ününü koruyor olabilir ancak,Kayseri'ye inşaa edilen Kayseri Şehir Hastanesi sayesinde Anadolu'da sağlık turizmine ev sahipliği yapan lider bir şehir konumuna geldi.Özellikle çevre illerden çok sayıda hasta kabul ediyor ilgili şehir hastanesi.

Ayrıca birçok büyük AVM de olan şehirde yine çevre illerden alışveriş yapmaya gelen insanlarla dolu.Yakın zamanda açılması planlanan Kums Mall'da Kayseri'ye yabancı yatırımcı çekilecek.Şehire bu tür ciddi yatırımların yapılması sayesinde iş imkanı epeyce çoğalacak.Bunun doğal sonucu da nüfus artışı demek.

Kısacası yakın zamanda Kayseri'nin nüfusu daha da artacak gibi duruyor.

İşte Kayseri'nin ilçe ilçe 2020 nüfusları:

Melikgazi 571.166

Kocasinan 396.912

Talas 163.773

Develi 65.745

Yahyalı 36.076

Bünyan 30.603

İncesu 27.969

Pınarbaşı 24.080

Tomarza 22.166

Yeşilhisar 16.098

Sarıoğlan 14.552

Hacılar 12.414

Sarız 9.583

Akkışla 6.247

Felahiye 5.861

Özvatan 4.164

Kaynak: www.kamusaati.com

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