Kayseri'nin İncesu ilçesinde Pitbull Dehşeti!!! 6 Yaşındaki Çocuğa Parkta Pitbull Saldırdı

Kayseri İncesu'da ailesi ile birlikte parka oyun oynamaya gelen 6 yaşındaki kız çocuğuna, pitbull cinsi köpek saldırdı. Vatandaşlar çocuğu, köpeğe sopalarla vurarak kurtarabildi.

Olay, 20 Agustos Perşembe günü saat 21.00 sıralarında, İncesu'da bulunan çocuk parkında yaşandı. 6 yaşındaki ismi ögrenilemeyen kız çocuğu ailesi ile birlikte parka oyun oynamaya geldi. Bu sırada sahipsiz Pitbull Cinsi köpek çocukların oyun oynadığı parka girerek parkta oyun oynayan 6 yaşındaki kız cocuguna saldırdı. Çocuğun yardım çığlıklarına etrafta bulunan vatandaşlar koştu.

ÇOCUĞU KÖPEĞE SOPALARLA VURARAK KURTARDILAR

Çevredekiler çocuğu bir türlü bırakmayan köpeğe sopalarla vurarak kurtardı. Kolluk kuvvetleri ve Incesu Belediyesi tarafından sahipsiz saldırgan ķöpek kısa sürede uyuşturucu iğne yapılarak yakalandı.

Görgü tanığı ve olaya ilk müdahale eden Mustafa Af olayı şöyle anlattı “ 6 9 yaslarinda kız çocuğuna köpeğin saldırdığını gördüğüm de koşarak hemen müdahale ettim ve köpeği etkisiz hale getirdik. Bana bile saldırdı. Ben belki biraz daha geç kalsam köpek kızı parçalayabilirdi. Şanslıydım orda olduğum için çocuk çok korkmuştu ve annesi hemen çocuğu alarak uzaklaştı. Bende mahallemizdeki Zeki KAHRAMAN abiyle köpeği direğe bağladık ve ekiplere haber verdik köpeği uyuşturucu iğne sıkıp götürdüler. Kimse köpeğini bu şekilde sokağa bırakmasın lütfen ,birisini ısırıp yaralaya bilir .Bu konuda lütfen duyarlı olalım ”dedi.

kaynak:kayserianahaber

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