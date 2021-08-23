Kayseri MHP il başkanı görevden alındı mı? Serkan Tok Görevden alındı mı? neden alındı?

Kayseri MHP il başkanı görevden alındı mı? Serkan Tok Görevden neden alındı? MHP Kayseri il başkanı Serkan Tok Görevden alındı haberleri gündeme bomba gibi düştü. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındığı iddia edildi.

Kayseri MHP il başkanı görevden alındı mı? Serkan Tok Görevden neden alındı? Sosyal medyada gece saatlerinde çıkan haberlere göre MHP Kayseri il başkanı Serkan Tok Görevden alındı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Kayseri İl Başkanı neden görevden alındı mı? Şuan parti yönetiminden resmi bir açıklama yok görüşmelerimiz devam ediyor gelişmelri anlık olarak paylaşacağız kamusaati haber merkezimize gelen son bilgilere göre MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un, MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındığı yerine ise 2. Başkan Ferhat Temizer'in atandığı iddia edildi.



MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılacak açıklama bekleniyor.