esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0

Kayseri Melikgazi'de Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri Melikgazi'de Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
25 Mayıs 2021 Salı 23:13

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selin Buse Ş.'ye (16), T.G. (37) idaresindeki 38 UA 541 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazada ağır yaralanan Selin Buse Ş. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Talihsiz genç kız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber