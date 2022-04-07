Kayseri'liler Kırnavruzunu Sakın Koparmayın Cezası servet değerinde

Kayseri'de gövde kısmındaki kınından dolayı diğer türlerinden ayrı olan ve dünya üzerinde sadece Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren Kırnavruzunu koparana 109 bin 500 TL para cezası kesiliyor.
Kayseri’de gövde kısmındaki kınından dolayı diğer türlerinden ayrı olan ve dünya üzerinde sadece Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren Kırnavruzunu koparana 109 bin 500 TL para cezası kesiliyor.
Gövde kısmındaki kınından dolayı diğer bölgelerdeki Kırnavruzlarından farklı olan ve dünya üzerinde sadece Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren nokta endemiği Kır Navruzu bitkisi, 2022 yılının ilk fotoğraflarını verdi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılında eylem planı hazırlanan bitki, koruma altına da alındı. Bitkiyi koparan kişilere ise tespit edilmesi durumunda 109 bin 500 TL para cezası kesiliyor.