Kayseri Koronavirüs Vaka Sayıları Şaşırttı! Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın, "Vatandaşların hastanelere gelme sayısı azaldı, vaka sayılarını şimdilik durdurduk. Mutlaka ve mutlaka aynı hassasiyetle tedbirlere uymamız gerekiyor, yoksa vaka sayıları tekrar artacak" dedi.

Kayseri Koronavirüs Vaka Sayıları Şaşırttı! Bu Kadarı Hiç Yaşanmamıştı

Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın, "Vatandaşların hastanelere gelme sayısı azaldı, vaka sayılarını şimdilik durdurduk. Mutlaka ve mutlaka aynı hassasiyetle tedbirlere uymamız gerekiyor, yoksa vaka sayıları tekrar artacak" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte gerçekleştirilen corona virüs denetimine katıldı.

Denetim öncesi açıklamada bulunan Vali Günaydın, kentte 'Gerekmedikçe 15 gün evden çıkmıyoruz' şeklinde çağrı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu çağrıya uyan vatandaşlara teşekkür eden Günaydın, "Söyleyeceğim şeyler lütfen çok yanlış anlaşılmasın, riskin bittiği anlamına gelmiyor. Vaka sayılarına son 15 günde baktığımızda yapılan çalışmalar ve destek, vakaların durmasına neden oldu. Yine 15 gün evimizden çıkmayacağız, yine kurallara uyacağız. Risk bitmedi, işimiz bitmedi, yine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşların hastanelere gelme sayısı azaldı, vaka sayılarını şimdilik durdurduk. Mutlaka ve mutlaka aynı hassasiyetle tedbirlere uymamız gerekiyor, yoksa vaka sayıları tekrar artacak. Risk kaynaklarını tek tek analiz ediyoruz. Geçen hafta piknik alanlarını ve oyun alanlarını kapattık. Esnafımıza uyarıda bulunuyoruz, tedbirlere, kurallara uyulmadığını tespit ettiğimiz kişilere cezai işlem yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe uymamız lazım" dedi.