Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Şahin Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Şahin öldü, Aysun Şahin Koronavirüse yakalanmasının ardından entübe edilmişti. bugün öğleden sonra yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Kadınların iyilik meleği olan Aysun Şahin, Kayseri'de birçok kadının hayatına sihirli dokunuşlarda bulunarak onları topluma ve iş dünyasına kazandırmıştı. Baba tarafı Adana, anne tarafı Kayseri kökenli olan Aysun Şahin, Adana Yumurtalık doğumluydu.

Kendisine Allahtan Rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Şahin Koronavirüse yakalanmasının ardından entübe edilmişti. bugün öğleden sonra yapılan tüm müdahelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

AYSUN ŞAHİN KİMDİR?

Baba tarafı Adana, anne tarafı Kayseri kökenli olan Aysun Şahin, Adana Yumurtalık doğumlu. “Yumurtalık İcra Müdürü olan babamın tayininin Kayseri’ye çıkması ile birlikte çocukluk ve gençlik yıllarım Kayseri’de Aydınlıkevler Mahallesi’nde geçti” diyen Şahin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde ikinci üniversite tahsiline devam ediyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan Aysun Şahin, “eşim Kayseri OSB’de Endüstriyel Temizlik maddeleri imalatı yapıyordu. Çocuklarım belli bir yaşa geldiğinde bende çalışmak istedim. 2009 yılında İncesu’da market açarak ticaret hayatına giriş yaptım. Sonra ticaretin bana göre olmadığını anladım ve kendimi mutsuz hissetmeye başladım. Ben yapı itibari ile sosyal biriyim ve insanların hayatına dokunmayı seviyorum. Ticari kaygıdan ziyade faydalı olabilme duygusu hakim bende. Market işine son verdikten sonra AK Parti İncesu Kadın Kolları teşkilatında çalışmaya başladım. Gitmediğimiz köy ve mahalle kalmadı bu süreçte. Yaptığımız bu ziyaretlerde siyasetin beni mutlu ettiğini iyice anlamış oldum. İncesu adına çok yoğun çalışmalar yaptım. İncesu’nun sorunlarını medyada yoğun bir şekilde dile getirip çözüm odaklı çalıştım. Kayseri yerel medyası ile güçlü ilişkiler kurdum. Medyadaki ve partideki arkadaşlarımın “biz Kayseri’de kasın bir belediye başkanı görmek istiyoruz. Bunu layıkıyla yapabilecek birisi olarak senin İncesu Belediye Başkanlığı görevine aday olmanı istiyoruz” şeklindeki yoğun ısrarları üzerine İncesu Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday oldum. Fakat başkanlığa yeniden mevcut belediye başkanımız Zekeriya Karayol seçildi. Ama ben seçilemediğim için asla partime ve davama küsmedim. Belediye başkanımızın kampanyalarında seve seve görev aldım ve destekçisi oldum. Ama gönül istiyor ki siyaset arenasında daha fazla kadın yer alsın ve biz kadınları temsil etsin. 24 Haziran seçimlerinde seçilen 10 Kayseri milletvekilinden sadece AK Parti milletvekili Hülya Nergis var. Biz kadınlar eşit sayılarda temsil edilebilmeyi çok istiyoruz. Zamanla elbette buda gerçekleşecektir.” İfadelerini kullandı.

İncesu’da AK Parti adına çalıştığı dönemde birçok kadının derdini dinlediğini, sorununa yardımcı olmaya çalıştığını ve hatta iş arayışlarında onlara yardımcı olarak işlere yerleştirdiğini belirten Aysun Şahin, “daha çok kadının hayatına dokunmam gerektiğini hissettim ve 2014 yılında Kayseri Kadınlar Derneği’ni kurduk. 4 yıllık süreç içerisinde NLP eğitimden tutun, girişimcilik kurslarına kadar birçok kurs düzenledik kadınlarımız için. Günümüz itibari ile 300 civarında kadın üyemiz var ve bu üyelerimizden aidat almadığımız gibi onlara yardımlarda yapıyoruz. Ama şimdi bir tüzük değişikliğine karar verdik ve girişimci, ya da meslek sahibi kadınları aidat karşılığında üye olarak alacağız derneğimize. Bu değişiklikteki amacımız daha çok güçlü kadınla, ihtiyacı olan daha çok kadına ulaşabilmek. Çalışmalarımızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden, bürokratik anlamda çok destek görüyoruz. Valilikler ve Kaymakamlıklarda özellikle kadınlara yardım hususunda çok hassas davranıyorlar” dedi.

2018 yılı başında “Ayşa Danışmanlık” ünvanı ile bir şirket kurduğunu söyleyen Şahin, ”Kayseri Kadınlar Derneği’ni kurduğumuzda aynı zamanda Kayseri’de faaliyet gösteren özel bir hastanenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü de yaptım. Şirketimi kurduğumda hastanede ki görevimden ayrıldım. Hastanede çalışırken özellikle yurtdışı sigorta firmaları ile çok fazla muhatap oluyordum. Hollanda Kayserililer Derneği başkanı bana ulaşarak “Biz Kayseri’de hastalarımıza ve yaşlılarımıza bakacak güvenilir birisini arıyoruz. Bize birçok kişi sizi tavsiye etti. Hollanda’da hastalara ve yaşlılara evde bakım hizmeti veriliyor. Ama Türkiye’de bu tarz kurumlar olmadığı için çok zor durumda kalıyoruz” deyince bende yaşlı ve hastaların özel bakımı amacı ile bu şirketi kurdum. Burada Uluslara arası sertifikasyonlarımızla hizmet veriyoruz. Bakıcı kadınlarımızı özel olarak kurslarda eğitiyor ve bu eğitim sonrasında onlara sertifika vererek iş sahibi yapıyoruz. Sadece Kayseri’ye değil bölge illerine de bu hizmeti veriyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak gelecek planları ile ilgili bilgiler veren Şahin, “Benim en büyük hayalim Kayseri’de bir ‘yaşlı köyü’ yapmak. Huzur evi ya da bakım evi değil bu bahsettiğim proje. İstiyorum ki yaşlılarımız belli bir yaşa geldiklerinde ölümü beklemek yerine hayata tutunsunlar. Doğanın içinde spor yapacakları, yürüyüş yapacakları, ekim-dikimle uğraşacakları, arkadaşları ile birlikte okey oynayacakları, kitap okuyacakları, örgü işleri yapacakları, atölyeleri olan bir yerden bahsediyorum. Aslında Talas’ta bu projeye uygun bir yer tespiti yaptık. Ama çok büyük maliyetler istiyor bu proje. Tek başına benim altından kalkamayacağım bir durum söz konusu. Eğer bu projemize destek olacak bir yatırımcı ya da yatırımcılar bulabilirsek eğer bu projemizi en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.