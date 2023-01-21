Kayseri Jigolo arayan bayanlar Kayseri'de Jigolo Nasıl Bulurum?

Cinsellik özgürlük, her iki taraf için de geçerli. Kadınların da, erkekler gibi cinsel ihtiyaçlarını karşılamaya hakları var. Herkesin bedeni kendisine aittir ve herkes bedenini istediği şekilde kullanabilir. Bunun için, kimse yargılanmamalıdır. Ne yazık ki, Türkiye'de kadınlar hep cinselliklerini bastırmak zorunda kalıyor. Ve bir çok kadın, cinselliğini şekillendiremeden evlenmek zorunda kalıyor. Bu da, beraberinde bir sürü sorun getiriyor. Ama erkekler, istedikleri kadar kadınla birlikte olabiliyorlar. Bu durumlarını da "erkeklerin daha çok cinsel ihtiyacı var" gibi saçma bir açıklamayla gerekçelendiriyorlar. Oysa kadınların da erkekler kadar bu ihtiyaçlarını karşılamaya hakları var.

Kayseri'de İlişkisi Olan Kadınlar Genelde Fuck buddy Tercih ediyor

Peki Türkçesi Fakbadi İngilizce fuck buddy kelimeleri ne demektir. Türkçede seks arkadaşlığı anlamına gelen fuck buddy günümüzde çok popüler olan bir ilişki türüdür.

Kadın ve erkek arasında olan cinsel birlikteliktir ama asla duygu ile yürüyen bir ilişki değildir. İlişkide temel kural asla duygu ortaya katılmaz, aşk gibi olaylar fakbadilere çok uzak bir durumdur.

Cinsel birliktelik esnasında güzel sözler söylemek veya gözlerine bakıp aşık etmeye çalışmak gibi davranışlar asla sergilenemez. İlişkiye girdikten sonra hiç bir şey olmamış gibi oradan uzaklaşılır. İlişki asla para veya menfaat uğruna yapılmaz.

İlişki temel olarak amacı, diğer çiftler gibi "Sıkıldım ara verelim, neredesin, nereye gidiyorsun, o kim, beni seviyor musun, ilgi istiyorum, yanındaki kimdi, neden mesaj atmadın" gibi, halk dili ile trip atma veya cilveleşme gibi davranışlardan uzak olması ve sadece seks yapmalarından ibarettir.

Jigolo ne demek, kelime anlamı nedir? Kısaca Jigolo nedir, Jigololuğun cezası var mı?

Jigolo, para karşılığı kadınlarla cinsel münasebette bulunan erkek seks işçilerine verilen ad. Jigololuk mesleği cinsel münasebet harici gezilerde, çeşitli sosyal aktivitelerde kadının yanında escortluk yapma amacıyla da kullanılmaktadır. Orta yaş ve üzeri kadınlar tarafından tercih edilen jigololuğun cezası var mı?

JİGOLO NEDİR?

Jigolo, erkeklerin gerçekleştirdiği “jigololuk” durumunun terimsel tabiridir. Jigololar, kendi istekleri doğrultusunda ister belirli miktarlarda ücret talep ederek isterlerse de sadece görüşme isteğinden kaynaklı bir ücret talep etmeden bir kadınla cinsel birliktelik yaşamak ya da farklı deneyimler edinmek adına görüşebilir. Yurt dışında çoğu ülkede ciddi anlamda para kazanılan bir meslek haline dönüşen Jigololukta, jigololuk yapacak erkeğin karşısındaki partnerine sunacağı koşullar kendisine bağlıdır.

Jigololuk yapan erkekler geneline bakıldığında uzun boylu, fit vücutlu, iyi görünümlü ve ilk bakışta yakışıklılıklarıyla dikkat çeken erkekler oldukları görülmektedir. Karakter olarak da saygılı, naif ve kendine güvenen karakterde kişiler jigolo olarak aranmaktadır.

“Rentboy” olarak da adlandırılan jigololar, her yaştan kadına yapabilecekleri dahilinde istedikleri hizmeti sunabilme adına görev yapmaktadırlar.

JİGOLOLUK YAPMANIN CEZASI VAR MI?

Jigololuk yapmanın kanune bir cezası yoktur. Fakat jigololuğa aracı olmanın cezası çok ağırdır.

Fuhuş

MADDE 227.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

Kayseri ve çevresinde İstediğiniz Özellikteki ARKADAŞ BULMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ YORUM KISMINA İSİMİNİZİ VE TELEFON NUMARANIZI YAZARAK, İSTEDİĞİNİZ KİŞİYE TAMAMEN GİZLİLİK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE ULAŞABİLİRSİNİZ