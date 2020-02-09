Kayseri İncesu'da yarın okullar tatil mi?

kayseri incesu da yarın okullar tatilmi 10 şubat pazartesi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeni ile ilçe merkezinde ve köylerinde okullar tatil edildi.

Kayseri ilçelerinde özellikle Yahyalı,Develi,İncesu,Yeşilhisar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden,öğrencileri de elbette sevindirdi.Kayseri'nin merkezinde ise dün akşam herhangi bir yağış yoktu ancak gece başlayan kar yağışı,şehir merkezinde de bir çok olumsuzluğa sebeb oldu.

İŞTE İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Felahiye Kayseri : çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Hacılar Kayseri : hafta içi genelde bulutlu

İncesu Kayseri: çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Kayseri merkez kocasinan: Hafta içi bulutlu yer yer yağışlı

Melikgazi Kayseri : yer yer yağışlı haftasonuna kadar

Özvatan Kayseri :çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Pınarbaşı Kayseri: Perşembe gününe kadar kar yağışlı

Sarıoğlan Kayseri : çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Sarız Kayseri: çarşamba gününe kadar kar yağışlı

Talas Kayseri: yer yer yağışlı haftasonuna kadar

Tomarza Kayseri : Cuma gününe kadar kar yağışlı

Yahyalı Kayseri: Cuma gününe kadar kar yağışlı

Yeşilhisar Kayseri: Yeşilhisar ilçemizde yine cuma gününe kadar yağışlı