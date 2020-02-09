Kayseri İncesu'da yarın okullar tatil mi?

kayseri incesu da yarın okullar tatilmi 10 şubat pazartesi
Kayseri'nin İncesu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeni ile ilçe merkezinde ve köylerinde okullar tatil edildi.
Kayseri ilçelerinde özellikle Yahyalı,Develi,İncesu,Yeşilhisar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden,öğrencileri de elbette sevindirdi.Kayseri'nin merkezinde ise dün akşam herhangi bir yağış yoktu ancak gece başlayan kar yağışı,şehir merkezinde de bir çok olumsuzluğa sebeb oldu.
İŞTE İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Felahiye Kayseri : çarşamba gününe kadar kar yağışlı
Hacılar Kayseri : hafta içi genelde bulutlu
İncesu Kayseri: çarşamba gününe kadar kar yağışlı
Kayseri merkez kocasinan: Hafta içi bulutlu yer yer yağışlı
Melikgazi Kayseri : yer yer yağışlı haftasonuna kadar
Özvatan Kayseri :çarşamba gününe kadar kar yağışlı
Pınarbaşı Kayseri: Perşembe gününe kadar kar yağışlı
Sarıoğlan Kayseri : çarşamba gününe kadar kar yağışlı
Sarız Kayseri: çarşamba gününe kadar kar yağışlı
Talas Kayseri: yer yer yağışlı haftasonuna kadar
Tomarza Kayseri : Cuma gününe kadar kar yağışlı
Yahyalı Kayseri: Cuma gününe kadar kar yağışlı
Yeşilhisar Kayseri: Yeşilhisar ilçemizde yine cuma gününe kadar yağışlı
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