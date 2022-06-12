Kayseri İncesu'ya Meterolojiden Kırmızı Uyarı! Yağış Gece Dahada Artacak

İncesu'da Kuvvetli Yağış sele neden oldu Aman Dikkat !!! İncesulular evden dışarı çıkmayın !!!, Kayseri'de ve İncesu İlçesinde bu akşam çok şiddetli yağış biligisini veren meteroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamada çok kuvvetli şekilde yaşanması öngörülen yağışın etkisini artırarak devam etmesi ve sonucunda sel felaketi oluşmaması için çalışmalar yapılıyor..

Kayseri İncesu şiddetli yağış 12 haziran 2022

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Geçtğimiz günlerde yağan şiddeli yağmur sonrasında bugün meteroloji genel müdürlüğü incesu'da yaşayan vatandaşları uyardı. Özellikle akşam saatlerinde şiddetli yağışın başlayacağı İncesu'da vatandaşlar aman dikkat edin.

İncesu İlçesinde Bulunan Gönenkent Mahallesinde ve 4. Etap Toki konutlarında yakın bir bölgede 8 haziranda yaşanan şiddetli yağış sonrası yetkililer gerekli çalışmayı yaptıklarını açıkladılar fakat bugün gerçekleşen kısa süreli yağışta bile alınan tedbirlerin yetersiz kaldığı gözlemlendi. Meterolojiden yapılan uyarı sonrası Akşam saatlerinde etkisini artırarak devam edecek yağış öncesi vatandaşlar yine bir sel felaketi ile karşı karşıya kalabilir. İlçede Sağnak yağışın etkisi ile ilçede sel uyarı yapılmaya devam ediyor.

Yağış sebebi ile vatandaşları uyaran ilgili birimler, vatandaşların dikkatli olmalarını söyledi. Birkaç defa da yağış ve şimşek düşmesi nedeniyle elektriği kesilen İncesu ilçesinde yağışın etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

İncesulular DİKKAT ETMELİ AMAN DİKKAT SEL FELAKETİ ŞİDDETİNİ ARTIRABİLİR!!!

Özellikle İncesu ilçesinde etkili olan yağış etkisini artırarak devam edeceği için sel falaketi etkisini artırabilir ve vatandaşlarımızın son derece dikkatli olması gerekiyor. Aman işiniz yoksa evden dışarı çıkmayın ve sel yolarından uzak durun...

İNCESU-

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