Kayseri İncesu Tokide Jandarmadan Büyük Operasyon, İncesu toki'de bulunan bir eve jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Detaylar haberde...

Kayseri İncesu Tokide Bulunan Bir Eve Jandarma'dan Büyük Operasyon

Kayseri İncesu Tokide Jandarmadan Büyük Operasyon, İncesu Aksu bağları toki'de bulunan bir eve jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Detaylar haberde...

Kayseri İncesu ilçesi TOKİ konutları içerisinde bulunan bir eve bugün saat 12.00 sıralarında Jandarma ekipleri baskın düzenlediler yapılan baskında kapıya açmayan şüpheli Jandarma ekiplerinin binanın etrafın sarıp, balkondan ve binanın ön kapısını kırarak içeri giren ve yürüttüğü başarılı Operasyon yürüten Jandarma Özel Harekat ekipleri şüpheliyi kıskıvrak Yakalayarak gözaltına aldı.

Oolay ile ilgili Soruşturma sürdüğü için tarafımıza Henüz bir detay ulaşmamıştır. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmamış Açıklama yapılır yapılmaz sizlere en doğru bilgileri vermeye devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNCELLENİYOR...

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©