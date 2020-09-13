Kayseri İncesu Marina-Baraj yolunda korkutan kaza

Kayseri İncesu ilçesinde derebağ mevkiinde kaza meydana geldi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde derebağ mevkiinde korkutan bir kaza gerçekleşti.İncesu baraj mevkine ve Marina'ya yaklaşık 2-km yakınında gerçekleşen kaza da sadece maddi hasar gerçekleşti.Baraj mevkine çok yakın rampada gerçekleşen kaza da maddi hasar oldu.

13 eylül 2020 pazar saat 17-30 sularında gerçekleşen kaza da ölen ya da yaralanan kimse olmadı.Maddi hasarla atlatılan kaza da beyaz araç önden ilerleyen kavherengi araca arkadan çarptı.Arkadan çarpılan araç bir anda yoldan çıkarak yol kenarına yuvarlandı.Ancak araçtakiler yara almadan araçtan çıktılar.

Beyaz araçta oluşan hasar nedeni ile bir çekici geldi ve yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.Kimsenin yara almadan kurtulduğu kazazedelere geçmiş olsun diyoruz.

MARİNA AÇILDI BARAJ MEVKİ YOLU TRAFİĞİ EN AZ 20 KAT ARTTI!

İncesu Marina büyük bir çoşkuyla açıldı.Marina'ya ilgili beklenendende daha fazla oldu.Sonuç olarak derebağ mevkiindeki trafik onlarca kat arttı.Özellikle haftasonu Marina ve çevresindeki tesislerde yer bulmanız hemen hemen imkansız.

Derebağ yolu çok dar,rampalı bir yol olduğu için artan trafikle beraber tehlikeli bir yol olabilir.Bu yüzden sürücülerin bu yolda dikkatli olmalarını kesinlikle öneririz.

MARİNA'YA OLAN BU YOĞUN TALEP BERABERİNDE ALTERNATİF YOL ARAYIŞINA GİRMEYE SEBEB OLABİLİR

Bugünkü yaşanan kaza da görüldüğü gibi İncesu-Marina yolunda inanılmaz bir trafiğin olduğunu gördük.Marina'ya olan bu yoğun talep yolun sıkıntılı olması nedeni ile malesef kazalara da sebebiyet verebiliyor.Henüz çok yeni bir tesis olan İncesu Marina'ya alternatif bir yol güzergahını da akıllara getirmiyor değil.Ancak bunun çok zor olduğunu şimdiden söyleyelim.Çünkü derebağ mevkii çok engebeli ve sıkıntılı bir alan.

Marina'nın daha yeni açılmasına rağmen özellikle Kayseri merkez ve ilçelerinden çok yoğun talep olduğunu görüyoruz.Umarız derebağ yolu bir an önce iyileştirilir.

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